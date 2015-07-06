İstifa eden Varufakis'in yerine Çakalotos getirildi

Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in bugünkü istifasının ardından boşalan koltuğa, Öklid Çakalotos getirildi. Avrupa Birliği'nin "istenmeyen adam" ilan ettiği ve Troyka'nın kurtarma paketine yüzde 61 ile "hayır" denmesine rağmen istifa eden Varufakis'in yerine gelen Çakalotos, bir süredir "gölge maliye bakanı" olarak biliniyordu. Çakalotos, Troyka ile yapılan müzakerelerde, Varufakis'in Çipras tarafından geri çekilmesi üzerine "başmüzakereci" olmuştu. 2012'den bu yana milletvekili olan Çakalotos, Oxford mezunu ve Euro Bölgesi'nde kalmaktan yana.

Varufakis, referandum sonuçlarının belli olmasının ardından kişisel internet sitesinde istifa edeceğini açıklamış ve Eurogroup kreditörlerinin gelecek toplantılarda kendisinin var olmamasını tercih ettiğini öğrendiğini ve Başbakan Aleksis Çipras'ın bunun faydalı olabileceğini düşündüğünü kaydetmişti.

Twitter adresinden de bir açıklama yapan Varufakis, "Minister No more!" (Artık bakan değilim) ifadelerini kullanmıştı.