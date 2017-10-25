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İstifa eden Recep Altepe: Hazırlıksız yakalandım

"Seçimlere 1.5 yıl vardı, kendimi buna göre ayarlamıştım"

25 Ekim 2017 15:08

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen ve geçen pazartesi günü beklenen açıklamayı yapıp Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Recep Altepe, "Hazırlıksız yakalandım" dedi. Altepe, kendisini istifaya sürükleyen süreçle ilgili yorum yapmayacağını, bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi.

DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Altepe, gelişmelere hazırlıksız yakalandığını belirterek, "Ben daha önce görev sürem bitene kadar kendimi hazırlıyordum. Bu zaman dolunca tekrar görev verilirse yoluma devam ediyordum. Bu kez öyle olmadı. Hazırlıksız yakalandım. Seçimlere 1.5 yıl vardı. Kendimi buna göre ayarlamıştım. Evimi yaptırmak için yıktırmıştım. Hizmet sürem dolunca yeni evime taşınacaktım. Şimdi öyle olmadı. Tatil dönüşü kiraya taşınacağım” dedi.

"Yüzüm ak, alnım açık"

Kendisini istifaya sürükleyen süreçle ilgili bilgisinin olmadığını ve bu konuda yorum yapmayacağını belirten Altepe, kimseyi de suçlamayacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Başkanı olunca ticari yaşamını durdurduğunu belirten Altepe, şöyle konuştu:

"Tekrar etmek istiyorum. Benim yüzüm ak, alnım açık. Bu konuda rahatım. İstifa ettikten sonra iş yaşamıma tekrar devam edeceğim. Ben makine mühendisiyim, oğlum, kızım ve gelinim de mühendis. Karar aldık, sıfırdan otomotiv üzerine hidrolik sistem imalatına başlayacağız. Bu projemiz de seçim sonrası için düşünülüyordu. Önceye almak zorunda kaldım. Söylediğim gibi hazırlıksız yakalandım."

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