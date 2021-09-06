İstifa eden CHP Erzurum İl Başkanı'ndan taciz iddiasına ilişkin açıklama

CHP Erzurum İl Başkanlığ'ında çay ocağında çalışan kadın görevliyi taciz ettiği ileri sürülen İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındığı iddiaları üzerine, “Görevden alınmadım, bir ay önce istifa ettim” dedi. Oğuz, iddialarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Arkasında mükemmel bir organizasyon var. Beni cezbetti, sonra da kaydetmiş.” dedi.

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un parti binasında çay ocağında çalışan kadın görevliyi taciz ettiği iddia edilmiş ve bu çalışanla aralarında geçtiği ileri sürülen bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. CHP Genel Merkezi tarafından görevden alındığı iddia edilen Oğuz, T24’e yaptığı açıklamada görevden alındığı bilgisinin doğru olmadığını kendisinin bir ay önce istifa ettiğini söyledi. Oğuz, şunları söyledi:

Komplo kurup, tehdit ettiler

“Söz konusu ses kaydı yaklaşık bir yıl öncesine ait. Arkasında mükemmel bir organizasyon var. Beni cezbetti sonra da kaydetmiş zaten. Benden para talebinde bulundular ve bunu kabul etmemem halinde A Haber’e para karşılığında satacaklarını söylediler. Ben de elinizden geleni ardınıza koymayın dedim. Kendi başına yapabileceği bir iş değil. Zaten mahkemeden telefon kayıtlarını istedim. İnsan herkesten şüpheleniyor ama, her şüphelendiğimiz de suçlu değildir. Başkasının kalbini kırmaya gerek yok. Bu işin arkasındaki organizasyon ortaya çıkınca daha detaylı bilgi vereceğim.”