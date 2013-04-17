İstifa dilekçesi yerine pasta

İngiltere’de baba olduktan sonra hayata bakış açısı değişen bir kişi, 9-6 çalışmaktan sıkıldığı işinden istifa etmek için ‘tatlı’ bir yol seçti. Chris Holmes, patronlarına ‘istifa pastası’ gönderdi.



Göçmen bürosu için 4 yıldır çalışan Chris Holmes, 31. doğum gününde istifasını bir pastanın üzerine yazdı ve pastayı yöneticilerine gönderdi.

Holmes, istifasında ‘Yeni baba olmuş biri olarak hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, zamanı kendini ve diğer insanları mutlu edecek şeylere harcamanın önemini şimdi anlıyorum. Bu sebeple, zamanımı ve enerjimi aileme ve kek yapmaya harcayacağım. İstifamı kabul edin. En iyi dileklerimle.’ yazdı.

Yöneticileri, istifa pastasını şaşkınlıkla karşıladı ancak pastanın tadına bakmayı da ihmal etmedi. Holmes’ün pastanın yanında resmi bir dilekçeyle de istifasını sunduğu belirtildi.

Chris Holmes, havaalanındaki işinin yanında birkaç yıldır kek yapmaya merak sardığını ve bundan sonra hayatını kek yaparak kazanacağını söyledi.

BBC’nin haberine göre, Holmes’ün pastalı istifası internette de ilgi gördü, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da viral olarak yayıldı.