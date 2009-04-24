‘İsteyeni olmayan kızlar bile beyaz eşya alıyor’

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, ÖTV ve KDV indiriminin birçok kesime yaradığı gibi “gelinlik çağına' gelen kızlara da yaradığını bildirerek, “Uşak'ta, daha isteyeni olmayan genç kız mağazaya gidiyor, ÖTV indirimini fırsata çevirerek çeyizlik eşyalarını alıyor” dedi.



Çağlayan, TBMM'de, yeni istihdam paketinin ne zaman geleceğinin sorulması üzerine, “Yeni KOSGEB paketi gelecek” diye espri yaptı ve istihdam paketinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından açıklandığını anımsattı.



Bakan Çağlayan, paketin detaylarını bilmediğini, konunun Bakanlar Kurulu ile Ekonomik ve Koordinasyon Kurulunda ele alınacağını ifade ederek, “İşsizliği azaltmaya yönelik bir tedbirse gayet iyi olur” diye konuştu.



“Türkiye'nin önümüzdeki yıl 3,6 küçüleceği öngörülürken, IMF 5,2 diyor. Siz, böyle bir küçülme bekliyor musunuz?” sorusuna Çağlayan, şu yanıtı verdi:



“IMF'nin görüşünün ne olduğu, ikinci derece değerlendirilebilir. Bizim arkadaşlarımızın yaptığı projeksiyon, 3,6'lık bir küçülme. 2010 yılıyla ilgili verilen de 3,3 büyüme yönünde... Dolayısıyla biz de çalışmalarımızı bu hedefe göre yapacağız. IMF'ninki bir tahmin, bizimki de bir tahmin. Biz programımızı, çalışmamızı 3,6'ya göre yapacağız. En azından istihdam, büyüme ve kredi garanti fonu ile ilgili bütün konular, bunun üzerine şekillenecek. Hükümet olarak, arkadaşlarımızın açıkladığı hedefler bizim hedefimizdir. Başkasının öngörüsü farklı olabilir ama kalkıp onlara, 'niye böyle bir öngörüde bulundunuz?' diye sormayız, sorulmaz.”



“Türk otomotiv sektörü 24 saat çalışıyor”



Renault Genel Müdürünün, “Üretim için 12 bin yeni sipariş verdiklerini” söylediğini ifade eden Çağlayan, “İnsanlar arabaları; çantayla, poşetle götürdükleri paralarla satın alıyorlar. Bunu sektör kendisi söylüyor” dedi. İnsanların bir kenarda tuttuğu, bankaya ya da altına yatırdığı paraları harcadıklarını belirten Çağlayan, “Psikolojik bir kırılganlık noktası da önemli. Sanayi üretiminde ve kapasite kullanımında gelmiş olduğumuz nokta, bana göre dönüşümün başladığı noktadır. KDV ve ÖTV indirimi yapılan sektörlerde bir canlanma var. Türk otomotiv sektörü şu anda 24 saat çalışıyor” diye konuştu.



Zafer Çağlayan, 23 Martta Uşak'a yaptığı gezi sırasında bir mağaza ziyaretini şöyle anlattı:

“Bir beyaz eşya mağazasına girdim. 'Nasıl işler?' diye sordum. 'İşler 2-3 gündür çok iyi' dediler. Başbakan indirimi yeni açıklamıştı. Baktım mağazada birileri alışveriş yapıyor. 'Hayırdır ağa, ne yapıyorsun?' diye sordum, “Vallahi Sayın bakan, kıza çeyiz bakmaya geldim' dedi. “Ne alıyorsun?' diye sorunca, 'buzdolabı, şunu, bunu alıyorum' dedi. Kıza dedim ki 'nikah bugün ya da yarın. Bak ben de buradayım, isterseniz ben de buradayken nikah şahidiniz olayım' deyince, kız başladı gülmeye... 'Ne gülüyorsun? Nikahtan dolayı çok mu mutlu oldun?' deyince, kızın babası, “Yok Sayın Bakan, daha kızın isteyeni yok' dedi. İndirimi fırsata çevirmişler, şimdiden eşyalarını alıyorlar.”



“Zamlıysa vatandaş almayacak”



Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan, bir gazetecinin, “Vatandaş, ÖTV indiriminden tam olarak yararlanamıyor. Araba bayisine mart ayında gidiyorsunuz araba 30 milyar, fakat nisan ayında gidince 33 milyar” sözleri üzerine, sektörde serbest piyasa mekanizmasının işlediğini söyledi.



Kimseye, “Niye zam yaptın?” diyemeyeceklerini dile getiren Çağlayan, “Bunun çözümü basit... Zamlıysa vatandaş almayacak” dedi.



Zafer Çağlayan, başka bir gazetecinin, “100 araçtan 74'i ithal araç” sözlerine, “Hayır, doğru değil” karşılığını verdi.



Otomobil fabrikalarının şu anda 24 saat çalıştığını ifade eden Çağlayan, “Yeni stoklar bittiğine göre KDV, ÖTV indirimine ara verilebilir mi?” sorusunu yanıtlarken de “15 Hazirana kadar bir süre verdik, o tarihe kadar devam edecek” diye konuştu.



Otomotiv şirketlerinin döviz fiyatlarından dolayı araçlara zam yapmış olabileceğini ifade eden Çağlayan, “Bu işte en büyük terbiyeyi kim verir biliyor musunuz? Tüketici... Tüketici, öyle bir şey görüyorsa almayacak arkadaş. Ben gittim bir yerden araç alacağım, arabayı satan fırsatçılık mı yapıyor? Almıyorum kardeşim. En güzel terbiyeyi, dersi tüketici verir” dedi.



Zafer Çağlayan, piyasada araç olmadığının söylenmesi üzerine ise “Şartları düşünmüşler, araç getirmemişler. Ama siz şimdi gidip araç almak istiyorsunuz. Şöyle düşünün; bir kızı 10 kişi istiyor, onlar da bir tanesine verecek. Vatandaş gidiyor, 'şu model, şu renk araç istiyorum' diyor. Ama araç yok. Bazıları beni arıyor, torpil istiyor. Benim bakan olarak, torpil olma gibi bir görevim yok” şeklinde konuştu.



“50 bin araç hemen eridi”



Almanya'da hurda indirimi yapılmasından dolayı çok araç satıldığını, bu nedenle Türkiye'deki araba firmalarının stoklarında sıkıntı yaşandığını dile getiren Çağlayan, ÖTV indirimi yapan ülkeler içinde en çok otomobilin Türkiye'de satıldığını söyledi. Zafer Çağlayan, “50 bin araç, hemen başta eridi” dedi.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Çağlayan, satılan arabaların sadece 4'te 1'inde banka kredisi kullanıldığını, kullanılan kredinin yarısının da sıfır faizli ve taksitli kredi olduğunu vurguladı.



Kısa çalışma ödeneğine başvuran FIAT ve TOFAŞ'ın, ÖTV ve KDV indirimden sonra bu başvurularını geri çektiğini anlatan Çağlayan, Türkiye'deki bazı otomobil fabrikalarının dışarıya ihraç etmeleri gereken araçları iç piyasaya vermek için, ihraç yapacakları ülkeye mektup yazarak, “Araçları 1-2 ay sonra gönderebilir miyiz?” diye izin aldıklarını bildirdi.



“ÖTV indirimi uzatılacak mı?” sorusuna Çağlayan, “Süre 15 Haziran” yanıtını verdi.

Bakan Çağlayan, “15 Hazirana kadar satılacak araç konusunda bir tahmininin olup olmadığının sorulması” üzerine, “İlk açıklamalarımda, stokların yüzde 70'i erir demiştim. Bu, çok rahat eriyecek. Stoklar şu anda 120 bin seviyesine gelmeye başladı” sözlerini sarfetti.



“ÖTV indiriminin 15 Hazirandan sonra da devam etmesinden yana mısınız?” sorusuna Çağlayan, “Bir şey söylemeyeyim. Bir şey söylersek, o süreli satışa etkimiz olabilir” cevabını verdi.



