"İsteyen doların düşmesine eşeğini önce kaybedip sonra bulan Nasreddin Hoca gibi sevinebilir"

1 yıl önce bugün doların 2.91 TL olduğunu hatırlatan Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, 3 Ekim'den itibaren yükselişe geçerek 3.60 TL sınırına dayanan dolar kurunun 3.37 seviyesine gerilemesini "Şimdi isteyen eşeğini önce kaybedip sonra bulan Nasreddin Hoca gibi sevinebilir tabii. Bu arada milletin cebindeki her 10 liranın 130 kuruşu uçup gitmiş, ne önemi var?" sözleriyle değerlendirdi.

Mehmet Yakup Yılmaz'ın Hürriyet'te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Nasreddin Hoca da çok sevinmişti

Yandaş basında yazılanlara bakılırsa, ekonomimize silah doğrultan yabancı güçlerin oyunu boşa çıkartılmış.

Dolar düşmüş, ekonomi de zaten patlamak için başkanlık referandumunu bekliyormuş.

Evet, hafta başında bir ara 3.60’ı bile gören dolar 3.37’ye indi ama bu tabloya sevinmek için insanın Nasreddin Hoca olması gerekiyor.

Sevinmek için önce eşeğini kaybeden, sonra bulan Nasreddin Hoca!

Bir yıl önce, 9 Aralık 2015 günü 1 ABD Doları, 2.91 TL idi.

1 Ocak 2016’ya da aynı kurdan girdik. 1 Şubat’a geldiğimizde 2.96 olmuştu.

1 Nisan 2016 tarihinde 1 ABD Doları alabilmek için 2.82 TL gerekiyordu.

1 Haziran’a geldiğimizde ABD Doları 2.95’e alınabiliyordu.

1 Ağustos’a 2.98 ile girdik.

Ekim ayına girdiğimiz gün dolar da ilk kez 3 TL’yi aşmıştı.

1 Kasım’a geldiğimizde 3.10 TL olmuştu. Dün 3.373 TL vererek 1 ABD Doları alabiliyordunuz. Yukarıda da yazdığım gibi hafta başında 3.60’a kadar da çıkmıştı.

9 Aralık 2015 tarihindeki 2.91 TL’den geldiğiniz yer burası: 3.373 TL.

Dolar üzerinden fakirleşmiş olmamızın nedeni hükümetin Türkiye’yi iyi yönetememiş olması.

Amerika’da Trump’ın seçimi kazanması ile bizim gibi ülkelerin hepsinin parasının değeri düştü. Ama bunların arasında birinciliği elde etmiş olmamızın nedenleri dışarıda değil, içeride.

Gazetecileri hapiste tutacağım diye AB’ye posta koymalar, darbecilere uygulanamayacağını bildikleri halde idam tartışmaları, sonradan çark edilse de “Esad’ı devirmek için Suriye’ye girdik” sözleri buna yol açtı.

Şimdi isteyen eşeğini önce kaybedip sonra bulan Nasreddin Hoca gibi sevinebilir tabii. Bu arada milletin cebindeki her 10 liranın 130 kuruşu uçup gitmiş, ne önemi var?