'İsteyen doğurur isteyen doğurmaz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk söylemine göndermede bulunarak,"Çocuk politikaları üzerindeki kısmı asla bir genelleme, zorunluluk olarak değil çeşitlilik, esnek ve alternatif üretme üzerinde yapıyoruz. İsteyen çalışır isteyen çalışmaz, isteyen doğurur isteyen doğurmaz. Bize düşen sosyal devlet olarak buradaki alternatifleri ve çeşitliliği artırmak" değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2014 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Burada milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Fatma Şahin, 10. Kalkınma Planı'nda "aile-iş yaşantısı uyumu" ve "toplam doğurganlık hızı" ile ilgili hedefler konulduğunu söyledi.

Şahin, "İnsanı nasıl yetiştireceğiz, nitelik ve nicelik olarak nasıl planlayacağız her ülkenin en önemli planlamasıdır bu. Dolayısıyla Fransa bunu yaptığı zaman özel alana girme veya oradaki başbakan yatak odasına karışma gibi algılanmamasına rağmen bizim ülkemizde böyle bir sorunla karşı karşıyayız" diye konuştu.

İş yaşantısı ve aile uyumunun sağlanması gerektiğine işaret eden Şahin, "Sayın Başbakanımız 'üç çocuk' dediği zaman, bu bir dilek ve temennidir. Bir ülkenin nüfus politikaları üzerinde konulan bir öngörü ve temennidir" dedi.

Kreş düzenlemesi

Çalışma hayatında kadının karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birinin kreş hizmetine ulaşmak olduğunu dile getiren Şahin, kadın istihdamına yönelik pakette, kolay ulaşılabilir, kaliteli ve maliyeti düşük kreş kurma hedefine yönelik düzenlemeler bulunacağını ifade etti.

Kadın doğum yaptıktan sonra yeniden iş hayatına dönmekte zorlandığı için daha esnek bir modele geçmek gerektiğini söyleyen Şahin, güvenceli esneklikle ilgili sorunların çözümü için çalışıldığını aktardı.

Kürtaj konusu

Türkiye'de yılda bir milyon 200 bin çocuk doğduğuna işaret eden Şahin, 100 bin ile 120 bin arasında da kürtaj olduğunu, kürtaja ilişkin hiçbir yasak getirilmediğini, 10 haftaya kadar isteyen her kadının kürtaj yaptırabildiğini vurguladı.

Türkiye'de kürtajın bir doğum kontrol yöntemi gibi algılandığını, modern ve çağdaş ülkelerde ise kürtaja gerek kalmadan koruyucu, önleyici tedbirler alındığına dikkati çeken Şahin, "Çocuk istenmiyorsa kürtaja gerek kalmadan tedbirler almak gerekiyor. 'İstemiyorsa baştan tedbirini alsın' dediğimiz bir bakış açısıdır, asla yasakçı bir bakış açısı değildir. Ailelerin bilinçlenmesi ve erkeğin burada daha aktif rol alması gerekiyor" diye konuştu.