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Dünya

İstenmeyen Kraliçe Rania

İspanyol El Pais gazetesi Ürdün’de “Arap Baharı”nda halkın hedefinde Kral değil Kraliçe’nin olduğunu yazdı.

02 Ekim 2011 03:00



T24- İspanyol El Pais gazetesi Ürdün’de “Arap Baharı”nın farklı şekilde kendini gösterdiğini, halkın hedefinde Kral değil Kraliçe’nin olduğunu yazdı.
 


Milliyet'in haberine göre, Tunus, Mısır ve Libya’da halklar, meydanlara inip diktatörlerini devirdiklerinde, Suzan Mübarek ve Leyla Trabelsi gibi First Lady’lerin de yolsuzlukta onlardan aşağı kalmadığı ortaya çıkmıştı. Ancak devrimin dolaylı kurbanı olsalar da isyanın asıl hedefi onlar değildi. Ürdün’de ise durum bambaşka. El Pais gazetesinin haberine göre, Ürdün’de derinden yükselen tepkilerin hedefi rejimin başı olan Kral Abdullah değil, Kraliçe Rania...


Bunun asıl sebebi ise Kraliçe’nin Ürdün nüfusunda azınlığı oluşturan Filistinliler’den geliyor olması... Milliyetçi Ürdünlüler, Filistin kanı taşıyan Kraliçe’nin Ürdün Kraliyet Ailesi’nin soyunu bozduğunu düşünüyor. Ayrıca son ortaya çıkan WikiLeaks belgelerinde Kraliçe’nin devlet meselelerine çok müdahaleci olduğunun ortaya çıkması da bu kesimin sinirini bozuyor.


Ürdünlüler’in Kraliçe’ye tepkisinin bir diğer sebebi ise Rania’nın ailesiyle ilgili bitmek tükenmek bilmeyen yolsuzluk iddiaları. Kraliçe’nin nüfuzunu kullanarak ailesine çok düşük fiyattan değerli araziler tahsis ettiğine yönelik suçlamalar nedeniyle Rania hedef oluyor. Durum böyle olunca Ürdün’deki eylemlerle halk, rejimi Kral Abdullah’ı değil Kraliçe Rania’yı vurarak sallıyor.


40 yaşındaki Rania söz konusu olduğunda Ürdünlü milliyetçilerin Kral Abdullah ’a, “Onu ve oğlu Hüseyin ’i başından at, sana iki kadın bulalım ” diye seslendikleri biliniyor. Bu kişilerin en büyük korkusu, Rania’nın yine Filistin kanı taşıyan oğlu Hüseyin’in Abdullah’tan sonra kral olması...



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