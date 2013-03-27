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Bilim / Teknoloji

İstenmeyen e-postalara karşı savaş internet alt yapısına zarar veriyor

İstenmeyen epostalarla karşı faaliyet yürüten Spamhaus adlı grup, tehlikeli saldırılar için kullanılan sunucuları ve veri tabanlarını yasaklılar listesine alıyor

27 Mart 2013 19:51

İstenmeyen e-postalarla mücadele için çalışan siber aktivist grup Spamhaus ile sunucular arasındaki çekişme, merkezi alt yapının zarar görmesine yol açtı.

Netflix gibi ABD'de sıklıkla kullanılan hizmetlerin perfofrmansını etkileyen durumun, bankacılık ve eposta hizmetlerine sıçramasından endişe ediliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 10 ülkenin ulusal siber polis ekipleri saldırılarla ilgili soruşturma yürütüyor. İstenmeyen epostalarla mücadele amacıyla Londra ve Cenevre merkezli olarak faaliyet yürüten Spamhaus adlı grup, bu amaçla tehlikeli saldırılar için kullanılan sunucuları ve veri tabanlarını yasaklılar listesine alıyor.

Grup son dönemlerde, çocuk pornografisi ve terörizmle bağlantılı içerik dışında her şeye ev sahipliği yapacağını açıklayan Cyberbunker adlı bir sunucuyu da yasaklılar listesine eklemişti.

Cyberbunker'ın sözcüsü olduğunu iddia eden Sven Olaf Kamphuis, mesajında, Spamhaus'un pozisyonunu istismar ettiğini ve bu grubun internette neyin yayılıp neyin yayılmayacağına karar vermesinin doğru olmadığını belirtti.

Spamhaus, saldırının arkasında Doğu Avrupa'daki suç örgütleriyle birlikte Cyberbunker'ın da bulunduğunu belirtiyor.

Cyberbunker, konuyla ilgili soruşturmalara henüz bir yanıt vermedi.

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