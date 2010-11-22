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Yaşam

İstenmeyen bebek dünyaya geldi!

Kendisinden habersiz hamile kaldığını öne sürdüğü eşi Genel Carrahi Uzmanı Dr. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, doğum yaptı.

22 Kasım 2010 02:00

T24 - İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün’ün, boşanmak için dava açtığı, kendisinden habersiz hamile kaldığını öne sürdüğü eşi Genel Carrahi Uzmanı Dr. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, doğum yaptı. 

İstenmeyen bebek doğdu!

Rektör Füzün’ün istemediği erkek bebek, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelirken, ‘Can’ adı verildi. Rektörlüğe atanması dava konusu edilen, akrabaları tarafından, ölen psikiyatri hastası yakınına ‘sağlıklı’ raporu alıp, mirasını vasiyetle kendisine bırakmasını sağlamakla suçlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, geçen nisan ayında da 6 yıllık eşi Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün’den, ‘şiddetli geçimsizlik’ sebebiyle boşanmak için dava açtı. Rektör Füzün, eşinin ortak kararları olmadan, kendisinden gizli hamile kaldığını öne sürdü. İzmir 8’inci Aile Mahkemesi’nde görülen dava henüz sonuçlanmadı. Rektör Füzün’ün boşanma davası açtığı Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, dün saat 10.30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. 3 kilo 500 gram ağırlığında, 54 santim olarak dünyaya gelen bebeğe ‘Can’ adı verildi. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, “Çok kötü zamanlar geçirdik ve bebeğimi sağlıkla kucağıma aldım. Çok mutluyum” dedi. 


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