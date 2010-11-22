İstenmeyen bebek dünyaya geldi!

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Rektör Füzün’ün istemediği erkek bebek, 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya gelirken, ‘Can’ adı verildi. Rektörlüğe atanması dava konusu edilen, akrabaları tarafından, ölen psikiyatri hastası yakınına ‘sağlıklı’ raporu alıp, mirasını vasiyetle kendisine bırakmasını sağlamakla suçlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, geçen nisan ayında da 6 yıllık eşi Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün’den, ‘şiddetli geçimsizlik’ sebebiyle boşanmak için dava açtı. Rektör Füzün, eşinin ortak kararları olmadan, kendisinden gizli hamile kaldığını öne sürdü. İzmir 8’inci Aile Mahkemesi’nde görülen dava henüz sonuçlanmadı. Rektör Füzün’ün boşanma davası açtığı Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, dün saat 10.30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde sezaryenle bir erkek bebek dünyaya getirdi. 3 kilo 500 gram ağırlığında, 54 santim olarak dünyaya gelen bebeğe ‘Can’ adı verildi. Ferda Ulviye Hoşgörler Füzün, “Çok kötü zamanlar geçirdik ve bebeğimi sağlıkla kucağıma aldım. Çok mutluyum” dedi.