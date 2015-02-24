İşten çıkartılan Yurt gazetesi çalışanları haklarını istedi

CHP milletvekili Durdu Özbolat'ın sahibi olduğu Yurt gazetesi çalışanları, iş bırakma eylemi yaptıkları ve sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını belirterek gazete yönetimini protesto ettiler.

"Özbolat elini emeğimden çek", "Yoldaş diyor maaş vermiyor" gibi pankartların açıldığı eyleme, İstanbul dışındaki bazı temsilcilikler de katılım gösterdi.

bianet.org'un haberine göre, sendikalı olarak insanca yaşamak isteyen Yurt çalışanlarının mücadelesini anlatan TGS Başkanı Uğur Güç, hak arayanların işten atılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

'İşveren ve yönetim çalışanların hakkını tanımadı'

TGS Başkanı Uğur Güç “Arkadaşlarımız en doğal haklarını kullanarak sendikalı oldular. Maaşlarının zamanında ve tam ödenmesini istediler. Ancak her fırsatta haktan hukuktan bahseden işveren ve yönetimi çalışanların hakkını tanımadı. Hakkını arayanı işten attı” diye konuştu.

Uğur Güç, gazete çalışanlarının sendikalı olmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikalıların çoğunlukta olduğunu tespit ederek TGS’yi yetkili sendika ilan ettiğini hatırlattı.

“Ancak gazetenin sahibi, CHP milletvekili Durdu Özbolat tüm yasal çağrılara rağmen toplu iş sözleşmesi masasından kaçmaktadır.”

Güç, Durdu Özbolat’a “Yurt gazetesini Yurt gazetesi yapan çalışanlarla aynı masaya oturmak ve makul taleplerini dinlemek mecburiyetindesiniz. Bu gerçekleşmediği halde grev de dahil olmak üzere her türlü meşru hak arama yöntemini kullanacağız” diye seslendi.

TGS Genel Sekreteri Mustafa Kuleli de işten atılanlar geri alınana, TİS için TGS ile masaya oturana dek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

3 aydır maaşlarını alamıyorlar

Yurt gazetesi çalışanları 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle Ocak ayında greve gitmişti. Alacakları ödenene kadar çalışmayacaklarını söyleyen gazeteciler, 2 aylık maaşlarının ödenmesiyle gazete yönetimiyle uzlaşmıştı.

Ancak, Şubat ayının başında sendikalı olduğu gerekçesiyle 7 çalışanın işine son verilmişti. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak ise bu iddiaları yalanlayarak, kararı kendisinin aldığını belirtmiş ve çalışanların işten çıkarılma nedeninin sendika ya da gazetecilerin eylemi değil, genel seçimlerin yapılacağı 2015'e "güçlendirilmiş bir yapı" ile girmek olduğunu dile getirmişti.