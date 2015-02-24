T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşten çıkartılan Yurt gazetesi çalışanları haklarını istedi

Yurt gazetesi çalışanları bugün gazete binası önünde toplanarak maaş ve hak talepleri için eylem düzenlediler

24 Şubat 2015 20:33

CHP milletvekili Durdu Özbolat'ın sahibi olduğu Yurt gazetesi çalışanları, iş bırakma eylemi yaptıkları ve sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını belirterek gazete yönetimini protesto ettiler.

"Özbolat elini emeğimden çek", "Yoldaş diyor maaş vermiyor" gibi pankartların açıldığı eyleme, İstanbul dışındaki bazı temsilcilikler de katılım gösterdi.

bianet.org'un haberine göre, sendikalı olarak insanca yaşamak isteyen Yurt çalışanlarının mücadelesini anlatan TGS Başkanı Uğur Güç, hak arayanların işten atılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

 

'İşveren ve yönetim çalışanların hakkını tanımadı'

 

TGS Başkanı Uğur Güç “Arkadaşlarımız en doğal haklarını kullanarak sendikalı oldular. Maaşlarının zamanında ve tam ödenmesini istediler. Ancak her fırsatta haktan hukuktan bahseden işveren ve yönetimi çalışanların hakkını tanımadı. Hakkını arayanı işten attı” diye konuştu.

Uğur Güç, gazete çalışanlarının sendikalı olmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sendikalıların çoğunlukta olduğunu tespit ederek TGS’yi yetkili sendika ilan ettiğini hatırlattı.

“Ancak gazetenin sahibi, CHP milletvekili Durdu Özbolat tüm yasal çağrılara rağmen toplu iş sözleşmesi masasından kaçmaktadır.”

Güç, Durdu Özbolat’a “Yurt gazetesini Yurt gazetesi yapan çalışanlarla aynı masaya oturmak ve makul taleplerini dinlemek mecburiyetindesiniz. Bu gerçekleşmediği halde grev de dahil olmak üzere her türlü meşru hak arama yöntemini kullanacağız” diye seslendi.

TGS Genel Sekreteri Mustafa Kuleli de işten atılanlar geri alınana, TİS için TGS ile masaya oturana dek mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

 

3 aydır maaşlarını alamıyorlar

 

Yurt gazetesi çalışanları 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle Ocak ayında greve gitmişti. Alacakları ödenene kadar çalışmayacaklarını söyleyen gazeteciler, 2 aylık maaşlarının ödenmesiyle gazete yönetimiyle uzlaşmıştı.

Ancak, Şubat ayının başında sendikalı olduğu gerekçesiyle 7 çalışanın işine son verilmişti. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak ise bu iddiaları yalanlayarak, kararı kendisinin aldığını belirtmiş ve çalışanların işten çıkarılma nedeninin sendika ya da gazetecilerin eylemi değil, genel seçimlerin yapılacağı 2015'e "güçlendirilmiş bir yapı" ile girmek olduğunu dile getirmişti.

 

ETİKETLER

yurt gazetesidurdu özbolatsendikagrevişten çıkartma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24