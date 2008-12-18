İşten çıkarmalar hızlanarak sürüyor

Küresel ekonomik kriz nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerinde işten çıkarmalar devam ediyor.



ABD'li ilaç şirketi Bristol-Myers Squibb, 2010 yılına kadar çalışma gücünü yüzde 10'dan fazla azaltacağını, bunun 4,300 kadar işçinin işini kaybetmesi anlamına geldiğini açıkladı. Şirketin bu yıl içinde 800 kişiyi işten çıkaracağı belirtilen açıklamada, şirketin, 2012 yılına kadar 1 milyar dolar tasarruf edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.



Şirket, 2007 yılı sonunda 41 bin kadar kişiyi istihdam ediyordu.



Merck ilaç şirketi de, ekim ayında 2011 yılına kadar 7,200 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.



Veri depolama endüstrisinin lider kuruluşlarından ABD'li Western Digital şirketi de ekonomik kriz nedeniyle ürünlerine olan talebin düşmesi yüzünden bütün dünyada 2,500 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.



Tayland'daki üç hard disk fabrikasından birini kapatacağını ve Malezya'daki iki tesisini kapatacağını ya da satacağını belirten şirket, üretimini 20 Aralık-1 Ocak'ta üretimini durduracağını kaydetti.



İngiltere'nin ulusal otobüs şirketi National Express, gelecek yıl tasarruf yapmak için 750 kişinin işine son vermeyi planladığını açıkladı.



Yılda 15 milyon sterlin tasarruf yapmaya ihtiyacı olduğunu belirten şirket, İngiltere'de 18 bin kişiye istihdam sağlıyor.

