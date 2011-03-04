-İŞTEN ÇIKARILINCA YÖNETİCİYİ YAKTILAR BUBANEŞVAR (A.A) - 04.03.2011 - Hindistan'ın Orissa eyaletinde, işten çıkarılan işçiler, işten atıldıkları çelik fabrikasının üst düzey yöneticisini yakarak öldürdü. Üst düzey polis yetkilisi Acay Kumar Saranci, Orissa eyaletine bağlı Bolangir ilçesinde 12 kadar işçinin, fabrikadan çıktığı sırada saldırdıkları Radhey Şyam Roy adlı fabrika yöneticisinin cipini, benzin dökerek ateşe verdiklerini belirtti. İşçilerin yanan araçtan çıkmasını engelledikleri Roy'un yanarak öldüğünü kaydeden Saranci, olayla ilgili olarak iki kişinin gözaltına alındığını söyledi.