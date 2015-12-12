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İşten çıkarıldılar, maaşlarını alamadılar, şimdi de evlerinin elektriği kesildi

Sivas Demir Çelik Fabrikası işçileri elektriğin kesilmesi sebebiyle eylem yaptı

12 Aralık 2015 00:18

İşten çıkarılan ve bir süredir maaşlarını alamayan Sivas Demir Çelik Fabrikası (SİDEMİR) işçileri, kaldıkları fabrika lojmanlarının elektriğinin kesilmesi nedeniyle eylem yaptı. İşçiler geçen hafta iki kez eylem sırasında polis ekiplerinin biber gazına maruz kalmıştı.

Sivas Demir Çelik Fabrikası işçileri, işten çıkarılmaları ve maaşlarını alamamalarının ardından bu kez de lojmanlarındaki elektriğin kesilmesi sebebiyle eylem yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan işçiler, "Sivas uyuma, işçine sahip çık", "İşçi burada,adalet nerede?" ve "Demir-çelik bizimdir, bizim kalacak" sloganları attı. İşçilere destek veren çocukları da battaniyelere sarılarak mum ışığında ders çalıştı.

Çelik-İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Mustafa Erturhan, yaptığı açıklamada, maaşlarını alamayan işçilerin işlerine de son verildiğini hatırlatarak, "Bugünkü eylemlerimizin amacı, fabrikadaki aile lojmanlarının içinde bulunulduğu hal. Dün itibarıyla elektrikler kesildi, elektriklerle doğalgaz da otomatik olarak kesildi. Aileler burada mağdur" diye konuştu.

İşçilerin açlığa mahkum edildiğini öne süren Erturhan, "Tazminatlarımız ödenmiyor, maaşlarımız ödenmiyor. Kış günü işveren açıkça 'Benim lojmanlarımı terk edin, gidin' diyor. Buradan yetkililere sesleniyorum, buradaki insanlara bir yardım eli uzatın, barınacak yer sağlayın" ifadelerini kullandı.

İşçi yakını Döndü Çınar da "Çocuklar mum ışığında ders çalışıyor, yazık değil mi? Ekmek bulamıyoruz, aç-susuz... Elektrik, doğalgaz yok, yazık değil mi? Bunlara sahip çıkın" diye konuştu.

Açıklamanın ardından bir süre daha meydanda bekleyen işçiler ve aileleri, daha sonra dağıldı.

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