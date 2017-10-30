İşten çıkarıldığı fabrikanın önünde pompalı tüfekle havaya ateş etti

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA’da çalıştığı otomotiv yedek parçası üreten fabrikadan 2 yıl önce çıkarıldığını iddia eden Naci Boyraz, elinde pompalı tüfekle fabrika önünde havaya üç el ateş ederek tekrar işe alınmasını istedi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibini bir saat boyunca yanına yaklaştırmayan Naci Boyraz, Asayiş Şube Müdürü Nevzat Uğurer tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan otomotiv yedek parçası üreten fabrikadan 2 yıl önce tazminatsız olarak işten çıkarıldığını iddia eden Naci Boyraz, elinde pompalı tüfek ile fabrika önüne geldi. Havaya üç el ateş ederek tekrar işe alınmasını isteyen Naci Boyraz yanına kimseyi yaklaştırmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çelik yeleklerini giyen polisler uzun namlulu silahlarda çevrede güvenlik önlemi alarak Naci Boyraz ile konuşmak istedi. Bir saat boyunca yanına kimseyi yaklaştırmayan Naci Boyraz “Ben ekmeğim için buradayım, haksız yere işimden çıkarıldım” diye bağırmaya başladı.

Bir saat süren ikna çabalarına rağmen Asayiş Şube Müdürü Nevzat Uğurer, Naci Boyraz’ın yanına giderek, “Kimsenin burnu kanamadan bu eylemini bitir, hukuk devletinde yaşıyoruz, hakkını her şekilde hukuk çerçevesinde ara, insanların hayatını tehlikeye atmaya gerek yok” diyerek,5 dakika konuştuğu Naci Boyraz’ın elindeki pompalı av tüfeğini aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Naci Boyraz ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



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