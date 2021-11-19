Halk TV ile yolları ayrılan Fatih Ertürk: Hukuki mücadelemi sürdüreceğim

Ankara bürosunu kapatan Halk TV'nin sunucusu Fatih Ertürk, kanalla olan 8 yıllık yolculuğunun bittiğini duyurdu.

Ankara Haber Merkezi çalışanlarını işten çıkartma ve Ankara bürosunu kapatma kararı alan Halk TV'nin Sunucusu Fatih Ertürk'ün de kanalla yolları ayrıldı. Halk TV'nin Ankara stüdyosunda Günün Raporu programını sunan Ertürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"8 yıl önce Gezi Parkı direnişiyle başlayan Halk Tv yolculuğum Ankara bürosunun kapatılmasının ardından bugün sona erdi. Haklı mücadelemi sürdürmek için yeniden birlikte olacağız. Alamadığım yasal hakları alabilmek için sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Bilmenizi istedim."

Halk TV içinden alınan bilgilere göre ise; kanal yönetimi anlaşmazlık konusunda, "işten çıkarma yapılmadığı, stüdyo ve diğer teknik kısıtlar nedeniyle Ankara yayınlarının İstanbul'a taşındığı, Ertürk'ün İstanbul'a gelme ya da haftada bir gün İstanbul'dan yayın yapma teklifini kabul etmediği için yolların ayrıldığı" bilgisini paylaştı.