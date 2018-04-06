İşten çıkarılan Gülsüm Elvan yeniden kadroya alındı

Taşerona kadro düzenlemesiyle birlikte “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler arasında bulunan Gülsüm Elvan yeniden kadroya alındı, pazartesi yeniden işbaşı yapacak.

2013 yılında Gezi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla başından vurulan ve 269 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, taşerona kadro düzenlemesiyle birlikte “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. Elvan, "Benim oğlumu bir ekmek alırken öldürdüler bana da bir ekmeği çok gördüler" demişti.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde olan Ataşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 110 taşeron işçisi işten çıkarılmalarını protesto etmek amacıyla belediye önünde bir araya gelerek oturma eylemi başlattı. Taşerona kadro düzenlemesiyle birlikte “güvenlik soruşturması” gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler arasında Gezi eylemleri sırasında polis kurşunuyla başından vurularak hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan da yer aldı.

Paartesi yeniden işbaşı yapacaklar

Yapılan oturma eylemi sırasında işçilerin yanına gelen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile onun yerine seçilen Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz işçilerin pazartesi işlerine geri döneceklerini söyledi. Konu için ulaştığımız Elvan da pazartesi yeniden işbaşı yapacağını kaydetti.