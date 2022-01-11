İşten ayrılıp OnlyFans'e porno içerik üreten çift: Ayda 10 bin sterlin kazanıyoruz

Birleşik Krallık’ta genç bir çift, yetişkinlere yönelik internet sitesi OnlyFans’te pornografik içerik üretmek için işlerinden ayrıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 30 yaşındaki Bonnie ve 31 yaşındaki Tommy, iki yıldır internet sitesinde müstehcen içerikler üretiyor. Çift şu anda ayda 10 bin sterlin (yaklaşık 187 bin TL) kazandıklarını söylüyor.

Gerçek adlarını paylaşmak istemeyen çift, eski işlerinin Covid-19 pandemisi ve ülkenin Brexit politikasından kötü etkilendiğini, bunun ardından OnlyFans kariyerine başlamaya karar verdiklerini aktardı.

Bonnie, "OnlyFans’a içerik üreten birkaç arkadaşımız vardı ve ne kadar iyi olduklarını gördük. Eskisinden daha fazla kazanıyoruz. Bize daha fazla finansal özgürlük sağladı. Yapabileceğim ve bu kadar para kazanabileceğim başka bir iş yok." dedi.

Çiftin biri 4, biri de 19 aylık olmak üzere iki çocuğu var. Çift, işleri konususunda çocuklarına şeffaf davranacağını ve ne iş yaptıklarını onlardan gizlemeyeceğini söyledi.

Bonnie, "Evimiz yüzde 100 seks pozitif olacak" ifadelerini kullandı:

"Seks işçisi olmaktan utanmıyorum, bu bizim için sorun değil"

"Seks işçisi olmaktan utanmıyorum, bu bizim için sorun değil. Herkes ne iş yaptığımızı biliyor, Tommy'nin ailesi gerçekten destekleyici."

Bonnie ayrıca, çocukların büyüyüp okula başladığında akranları tarafından dışlanmayacağına inanıyor.

"Dürüst olmak gerekirse, çocukların zorbalığa maruz kalacağını düşünmüyorum bile. Düşünme biçimimiz değişecek" diyen Bonnie, şöyle devam etti:

"Sektörde çok fazla arkadaşımız var. Çocuklar büyüdüğünde ortam çok farklı olacak. Çünkü bir sürü anne ve baba OnlyFans’a ya da bu tür içeriklere dahil olacak."

Öte yandan dünyanın farklı bölgelerinden OnlyFans’la ilgili olumsuz haberler gelmişti.

Örneğin, ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan genç bir annenin çocuklarının okulunda gönüllü olması yasaklanmıştı. OnlyFans’te hesabı olduğu için görevinden uzaklaştırıldığını öğrenen Victoria Triece, okul yönetimine dava açacağını söylemişti.

Taylandlı bir çift ise yine OnlyFans'te pornografik içerik paylaştıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İçerik üreticilerine kendi fotoğraflarını ve videolarını sitenin kullanıcılarına satma imkanı tanıyan OnlyFans, ödeme uygulamalarının baskısının ardından ağustosta pornografik içeriklere sitede izin vermeme kararı almıştı. Ancak epey tepki çeken kararın ardından şirket müstehcen içeriğe izin vereceğini duyurmuştu.