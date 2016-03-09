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Ekonomi

Eyleme katıldıkları için kovulan Arçelik işçileri işe iade davasını kazandı

"İşçilerin taleplerinin de meşru, haklı ve hukuka uygun olduğu ispatlandı"

09 Mart 2016 15:04

Bursa’da Oyak Renault fabrikasında işçilerin Türk Metal Sendikası’ndan ayrılma ve zam talebiyle başlayıp tüm Türkiye’ye yayılan işçi eylemlerine katıldıkları için işten atılan 155 Arçelik işçisinin 26’sı işe iade davasını kazandı. 

‘Metal Fırtına’ olarak bilinen işçi eylemleri sırasında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Arçelik LG Klima A.Ş’de çalışan işçilerin Türk Metal Sendikası’ndan istifa etmesinin ardından, iddiaya göre şirket işçilere ‘sendikaya geri dön’ baskısı yaptı. Koç Holding bünyesindeki fabrikada çalışan işçiler, şirketin ‘sendikaya geri dön’ talebine karşılık vermeyince, işten çıkarıldılar. 

İşten atılan işçiler fabrika içinde eylemlerine devam edince, polis zoruyla fabrikadan çıkarıldı. Şirket, ‘’Eylem haksızdır ve kıdem tazminatına hak kazanamazlar’’ diyerek işçileri işten çıkardı. Kıdem tazminatlarını da alamayan 155 işçi, gruplar halinde işe iade talebiyle dava açtı. 26 kişilik ilk grubun açtığı dava bugün sonuçlandı.

Karara göre, işçilerin işe iade talebinin kabul edilmesinin yanı sıra, işten atıldıktan sonra geçen 9 aylık süreye ilişkin iade tazminatı ve kıdem tazminatı almaya hak kazandılar. 

 

‘’Eylemlerin hukuka aykırı

olmadığı ortaya kondu’’

 

 

Arçelik işçilerinin avukatı Meryem Asil, çıkan karara ilişkin, ‘’İşçilerin eylemlerinin  hukuka aykırı olmadığı, mahkemece ortaya konmuş oldu. Taleplerinin de meşru, haklı ve hukuka uygun olduğu ispatlandı’’ ifadelerini kullandı.

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