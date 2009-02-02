İbo Show" programı içerisinde düzenlenen 'Gazze'de Çocuklar Ölmesin' özel gecesinde ilginç anlar yaşandı.



Hürriyet'in haberine göre; İbrahim Tatlıses ile haber spikeri Aslıgül Atasagun'un sunumuyla gerçekleştirilen gecede Tatlıses, canlı yayına bağlanıp 30 bin euro yardım yapan bir izleyiciyi azarladı. Almanya'dan aradığını ve Ürek'in yakın dostu olduğunu belirten izleyici,ismini açıklayarak bağışta bulunanları,reklam yapmakla suçladı. Ardından Tatlıses'e son bir ricada bulunmak istediğini belirten izleyici, "Sizin Avrupa'da Filistin için yardım konserleri düzenlemenizi istiyorum'' deyince Tatlıses'ten beklemediği bir tepki gördü. Ünlü sanatçı ''Tamam kardeşim. İstemiyoruz senin 30 bin Euro'nu da'diyerek izleyecinin sesini kapattırdı. Yayında 4 milyon 322 bin TL bağış toplandı...