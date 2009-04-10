'İstemedikleri biri mi vergi şampiyonu oldu?'

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Vergi rekortmenleri krizi TBMM gündeminde

Sanatçı, doktor ve avukatlar da kaldı



Şimdilik Türkiye’de Koç önde görünüyor

İstanbul Ticaret Odası ödülü nasıl verecek

Konuyu araştıran Hürriyet muhabiri Ceyhun Kuburlu, İstanbul’un önde gelen vergi dairelerini dolaştı. İstanbul’daki önemli vergi dairesi müdürlüklerine gitti. Önceki yıllarda bu dairelerin kapılarındaki ilan panolarına asılan İstanbul’un 2008 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesine Mecidiyeköy, Şişli, Beşiktaş, Halkalı ve Hocapaşa Vergi Dairelerinin ilan panolarında rastlayamadı.Bu dairelerdeki yetkililer, kendi listelerini İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na gönderdiklerini ve İstanbul rekortmenlerinin resmi internet sitesinde açıklanmasını beklediklerini söyledi. Ancak başkanlığın resmi internet sitesi www.ivdb.gov.tr bu yıl listelere yer vermedi.En son uğradığımız Hocapaşa Vergi Dairesi yetkililerinden aldığım bilgiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yolunu tuttu. Bu dairedeki panolarda da "En çok vergi verenler" listesini göremeyince, başkanlık binasında bulunan yetkili bir memurla konuyu sordu. İsmini vermek istemeyen yetkili, bu yıl vergi rekortmenlerinin topluca açıklanmayacağını her dairenin kendi mükellefini ilan edeceğini söyledi.Bu yıl her vergi dairesinin kendi rekortmen listesini kendi açıklayacağını vurgulayan İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı yetkilisi, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu sistem nedeniyle geçtiğimiz yıllarda açıklanan bazı detaylı bilgiler de listelerde yer alamayacak. 2008 yılı vergi rekortmeni sanatçıları, avukatları, doktorları da listelenmiş şekilde göremeyeceksiniz."Bugüne kadar gelir vergisi rekortmenlerini açıklayan iller dikkate alındığında, beyanını Ankara’da yapan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, 2008 yılı için tahakkuk eden 18 milyon 14 bin liralık vergisiyle, Türkiye genelinde de yarışı önde götürüyor. İstanbul’daki rekortmen henüz bilinmediği için, Türkiye rekortmeni de henüz kesin olarak bilinmiyor.İstanbul Ticaret Odası (İTO), yıllardır İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın (eski adıyla Defterdarlık) açıkladığı listeleri baz alarak, gelir vergisi rekortmeni üyelerini ödüllendiriyordu. Nitekim, geçen yıl nisan ayında, 2007 yılı gelir vergisi rekortmenleri için İTO’da tören düzenlenmişti. Törene Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan katılmıştı. O yıl rekortmen olan Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan, ödülünü İTO Başkanı Murat Yalçıntaş’ın elinden almıştı.