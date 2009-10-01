'İstediğim yerde sevişemiyorum'

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Evlilik seksin içine ediyor

Türkiye'de olsak belki evlenmezdik

İstediğin yerde sevişemiyorsun

Ayşe'nin En'leri

Ayşe Arman sansasyondan hoşlanmayan ama yaptışı işlerin konuşulmasından hoşlanan bir gazeteci. insanın kendinden üçüncü tekil şahıs olarak bahsetmesi de çok komik oluyormuş!Elbette var. Bizimki gibi az gelişmiş ülkelerde kadın olmak, başlı başına bir zorluk, meslek filan fark etmiyor.Kadınsan; 1- Daha az para kazanıyorsun. 2- Erkekler kadar ciddiye alınmıyorsun. 3- Belli bir yere kadar yükselebiliyorsun. 4- Erken emekli ediliyorsun. Çok sinir yani!İşi yaparken kendimi o kadar sorgulamış, hırpalamış, üzerine kafa patlatmış oluyorum ki, iş elimden çıktıktan sonra benim değil artık. ilgim kalmıyor, o yüzden insanların yorumları da umurumda olmuyor. insanlar başka bir Ayşe Arman'dan bahsediyor, onların söz ettiği ben değilim.E var tabii. Onların kafalarında yarattışı kadın, iç çamaşırı giymeden işe gidiyor. Ben giyiyorum valla! Onu, eli kırbaçlı biri olarak hayal edenler bile var. insanların, kafalarında yarattıkları şeye karışamazsın ki!Yok canım. Beni Türkiye'nin en seksi ikinci kadını da seçtiler. Öyle miyim? Değilim.Hiç olmadı. Canım ne istiyorsa yazıyorum valla. Bizim meslekte cesaret olmadan hiçbir şey olmaz.Zannetmiyorum. 18 yaşından beri çalışıyorum. Yeni şeyler öğrenmem ve üretmem lazım. Çalışmazsam, boğulurum. Kendi çamurumda üstelik!Seksi seviyorum, seksle ilgili şeyler okumak ve yazmak ilgimi çekiyor. Bir de nasıl bir şeyse, hayatımızı ya güzelleştiriyor, ya mahvediyor. Hepimizin kafasını bu kadar meşgul eden bir meseleyi niye irdelemeyeyim?Bu işler genellemeye gelmiyor. Benim esas karşı olduşum, insanları yargılamak. Yapılması gereken, onları anlamaya çalışmak. Bir de tabii evlilik seksin içine ediyor; burası kesin.Seksten söz etmek...Gerçekçi romantiğim! Eğer mutluysan, sonsuza kadar aynı adamla yaşarsın. Değilsen, mutlu olacağın adamı ararsın. Emin olduğum tek şey var, durduk yerde huzurunu bozmazsın.Yoo hayır alıştılar. Babam vardı bazı yazılarımdan rahatsız olan, o da gitti, kızan kalmadı.O da alıştı.Hayır. Çünkü Ömer her şeyden önemli. Onun istemediği bir şeyi yapmam.Aşk, şans, tutku, heyecan...Evet, Ömer. Onu incitmekten, kaybetmekten çok korkarım.Birincisinde adamın boynuna ben çöktüm. 30 oluyordum, evde kalma kompleksine kapılmıştım. Arjantin'de evlendik. Yürümedi tabii. Ömer'le olan evliğime gelince; teklif edince, öldüm, bittim!Birincisinde öyle hissettim. Farkında değiliz ama böyle bir baskı var üzerimizde. Evlilik şart değil aslında. Belki de Türkiye'de olsaydım, evlenmezdik, kim bilir. Hamileydim. Dubai'de evli olmadan çocuk doğuramıyorsun, aynı evde bile yaşayamıyorsun. Bunun üzerine Ömer evlenme teklif etti. Gerçekten istedi mi, durum öyle mi gerektirdi bilmiyorum.O kadar büyük bir aşk ki, ondan öyle oluyor. Ama haklısın, yeni çocuk sahibi olanlarda bir görgüsüzlük oluyor. Bende de oldu, çeneme vurdu.Alya bizi güçlendirdi. Daha çok bağlandık birbirimize. Ama bir çocuğun varlığının romantizmin içine ettiği de oluyor! Evin içinde istediğin yerde bile sevişemez oluyorsun!Ömer bu mevzunun açılmasını bile istemiyor.8 ay önce, rüyamda babamın öldüğünü gördüm ve ağlayarak uyandım. Onun dışında herkese rüyamı anlattım. Babam, o gün öğleden sonra kalp krizi geçirip öldü. Hâlâ merak ederim, beni onu aramaktan alıkoyan neydi? Birbirimizi tam olarak tanıyamadan gittiği için pişmanım.Ömrümü deli gibi sevdiğim bir adamla geçiriyor olmam. Çok şanslıyım.Televizyon yapmayı beceremedim.Pozitifim. Kin tutmam. Affederim. Uyumluyum. Ve çalışkanım. Ha bir de sevişgenim!Kararsızım.Babamın ölümü.