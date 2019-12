İstediği her kandınla birlikte olurdu

The Godfather (Baba) filminde canlandırdığı mafya babası Don Corleone karakteriyle beyazperdenin en önemli aktörlerinden kabul edilen Marlon Brando'nun 15 yıl boyunca sekreterliğini yapan Alice Marchak, aktörle olan ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"1972 yılından 1987'ye kadar Marlon'un hem arkadaşı hem de sekreteriydim.Ancak o daha fazlasını istedi" iddialarıyla gündeme gelen Marchak, yıllardır sır gibi sakladığı gerçeği açığa çıkardı.



"Bana her zaman kendisinin çılgın adamın ta kendisi olduğundan ve sekse bağımlı yaşadığından bahsederdi. Marlon'la olduğunuzda onun çocuklarıyla da olurdunuz, eski eşleriyle de.Onun kocaman bir dünyası vardı.Ve hayatına sizi dahil etti mi, hepinizi birbirinze karıştırır ve onun hayatındakilerin de sizin hayatınızda olması için elinden geleni yapardı"



Şimdi 88 yaşında olan Marchak, o yıllarda tüm erkeklerin gözlerinin üzerinde olduğunu da anlatıyor."Marlon'un yanındaki kadın olmak, bana hep gurur verdi.Ama tüm dikkatler de hep üzerimdeydi."diyor.



Yakışıklı aktörle yaşadıklarını, anılarını yazdığı "Me and Marlon" (Ben ve Marlon) isimli kitapta toplayan kadın, Brando'yla geçirdiği yılları sonu olmayan bir eğlence trenindeki heyecana benzetiyor.



İstediği her kadınla birlikte olurdu

Efsanevi aktörün kadınlar üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğundan da bahseden Alice Marchak, onun istediği herkesle birlikte olduğunu da sözlerine ekliyor.



"Bir keresinde gözlerini bana dikmişti.Benimle olmak istediğini ve karşılığında 1 milyon dolar teklif ettiğini hatırlıyorum.Ancak ben onun herhangi bir romantik ilişkisi olmak istemedim.Ben kendi yoluma, o da kendi yoluna gitti.Ama bu kolay olmadı"