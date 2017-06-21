İşte zeytinlik tartışmasını çıkaran 47 bin dönümlük alan!

Günlerce süren zeytinlik alan tartışmasının perde arkasında Bandırma’ya planlanan entegre sanayi tesisi alanı ve liman projesinin olduğu ortaya çıktı.

HaberTürk'te yer alan habere göre, sanayicinin cebinden 1.5 milyar TL’lik mali yükü kaldıracak olan Üretim Reform Tasarısı, Türkiye’nin gündemine zeytinlik ve meraların yatırıma açılma düzenlemesiyle girdi. Konuya ünlü sanatçı Tarkan dahi taraf oldu. Günlerce süren tartışmanın perde arkasında ise Bandırma’ya planlanan entegre sanayi tesisi alanı ve liman projesinin olduğu bildirildi.

Tartışmalı maddeler yasadan çıkarıldı

ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, 25 milyar dolarlık yatırımın bu nedenle geciktiğini söyleyerek “Bahse konu alan, bir bölümünde zeytinliğin olduğu 47 bin dönümlük bir arazi. Buradaki zeytin ağaçlarının verimi hayli düşük. Bir Ayvalık, Edremit gibi değil. Burası yılda 30 milyar dolarlık ihracatın üssü olacak” dedi

Üretim Reform Tasarısı’nın günlerce kamuoyunda tartışılmasına neden olan zeytinlik ve meraların yatırıma açılması ile ilgili düzenlemenin Bandırma Liman Projesi için planlandığı ortaya çıktı. Önceki gün yasanın Türkiye ekonomisine katkıları ile ilgili Habertürk’e röportaj veren Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın “Özellikle liman arkası lojistik yatırım cazibesi olan entegre yatırımlar için bu düzenleme planlanmıştı. Örneğin Bandırma gibi. Amaç Türkiye’nin bu tip potansiyeli olan bölgelerine küresel yatırımcıyı çekerek lojistik merkezlerinin oluşumunu sağlamaktı” açıklamasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur da projenin detaylarını paylaştı.

"Kale Grubu'nun arazisi var"

Gazete Habertürk Ekonomi Müdürü Yavuz Barlas'ın haberine göre Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur, “Bandırma Limanı Projesi’nin yatırımcıları hazır. Yatırımcılar yerlerini almış bekliyor. Bölgede 7-8 yıl içerisinde 25 milyar dolarlık yatırım planlanıyor. Türkiye bu fırsatı kaçırmamalı. Zeytinliğin de bulunduğu alan 47 bin dönümlük bir arazi. Kale Grubu burada savunma sanayii yatırımları için ilgilendi. Biliyorsunuz Rolls-Royce ile uçak motoru üretimi için çalışıyorlar. Akdeniz Kimya da büyük bir yatırım planlıyor. Shell ve benzeri yabancı yatırımcıların yanı sıra bölge ile ilgili birçok büyük sanayi kuruluşu var” dedi.

"Zeytin ağacının verimi düşük"

Uğur bölgedeki zeytin ağaçlarının veriminin hayli düşük olduğunu belirtirken “Zeytinlikler imara açılıyor diye gölgelenmeye çalışıldı iş. Bakın ben de zeytincilikle uğraşıyorum. Hatta bölgede 825 bin dekar alanın ilaçlamasını da yapıyoruz. Ancak Bandırma’nın zeytini Ayvalık ya da Edremit gibi değildir. Ağaçlarımızın verimi düşüktür. Ağaç başı 20 kilogram zeytin toplanır. Zaten biz bu kapsamda bu gibi yerlerin dışarıda bırakılmasını da istedik. Umarım bu yatırımın önünü bu tartışma kapatmaz. Biz bir çözüm bulunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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