Yunanistan, bir kez daha 'SYRIZA' dedi

Erken seçime giden Yunanistan'da son seçimi kazanan radikal sol koalisyuonu SYRIZA, merkez sağ partisi Yeni Demokrasi'nin önünde bu seçimin de galibi oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, %35,5 oranında oy alan SYRIZA 145, %28'le Yeni Demokrasi 75, Altın Şafak %7,1 ile 19 sandalyenin sahibi oldu. PASOK %6,41 ile 17, KKE %5,5 ile 15, POTAMİ %4 ile 10, ANEL %3,7 ile 10, Merkezciler Birliği %3,47 ile 9 sandalyenin sahibi oldu.

Sandıktan çıkan sonuç, hiçbir partiye tek başına iktidar olma imkanı vermiyor.

300 sandalyeli Yunanistan parlamentosunda hükümeti kurmak için 151 sayısını elde etmek gerekiyor. Bu durumda, SYRIZA'nın %3,7 oy oranıyla 10 sandalye kazanan bir önceki koalisyon ortağı ANEL veya %4 ile 10 sandalye kazanan POTAMİ'yle koalisyon yapabileceği konuşuluyor.

Ocak ayında yapılan seçimde, kemer sıkma politikalarına karşı çıkan SYRIZA lideri Aleksis Çipras, Temmuz referandumunda "Hayır" sonucu çıkmasına rağmen, Yunanistan'a 80 milyar Euro'ya mal olacak 3. kurtarma paketini kabul etmişti.

Yeni Demokrasi, yenilgiyi kabul etti

SYRIZA Partisi lideri Aleksis Çipras'ın partisinin merkez bürosuna gittiği öğrenildi. Partisinin merkez bürosuna giden Yeni Demokrasi lideri Meymarakis ise basına yaptığı açıklamada partisinin "onurlu" ve "uygar" bir mücadele verdiğini ifade etti.

Meymerakis,"İlk sonuçlara göre SYRIZA önde gidiyor ve kendilerini tebrik ediyorum" dedi. Yunanistan resmi haber ajansı ANA-MPA ise Çipras'ın ANEL lideri Panos Kammenos ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

SYRIZA'nın ANEL ile koalisyon hükümeti kurması ihtimaller arasında yer alıyor.

Son 6 yılda 5. erken seçim

Bugünkü seçim aynı zamanda ülkenin son 6 yılda düzenlediği 5'inci erken seçim oldu. Tekrar sandığa gidilmesi ihtimali Ağustos ayında SYRIZA'nın meclis çoğunluğunu kaybetmesiyle birlikte kaçınılmaz hale gelmişti.

SYRIZA lideri Aleksis Çipras'ın Avrupa Birliği (AB) ve IMF ile yeni bir kurtarma paketi üzerinde anlaşmasının ardından hem parti içerisinde isyan çıkmış, hem de SYRIZA'ya olan destek önemli ölçüde azalmıştı.