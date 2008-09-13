İşte yolsuzluğunun belgeleri

AKP'li bir işadamının Gaziantep’te ucuza kapattığı araziye iki gün sonra imar izni çıktı. Fiyatlar da uçtu. Belediye yolsuzlukla suçlanınca Başbakan "Araştırdım belediye başkanı masum" açıklaması yaptı. Ancak bugün hak sahipleri yepyeni bir iddiayla ortaya çıktı. Tapu kayıtlarındaki satış rakamı ile banka havaleleri arasında büyük bir uçurum var.



Peki şimdi bu ne?





Gaziantep’te son dönemin konusu haline gelen fıstık arazisi satışı ile ilgili olarak, arsayı Nuri Üysen’e satan varislerden 15’i bugün CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici ve CHP İl Başkanı Hasan Öztürkmen ile birlikte basın toplantısı yaptı. Bazıları ağlayan varisler, arsanın kendileri tarafından 84 milyon YTL’ye satıldığını ileri süren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Asım Güzelbey’i yalanladı ve “Hepimize arsamızın miktarına göre metkekaresi 125 YTL’den ödeme yapıldı, banka hesabımıza yatırıldı. Banka makbuzları elimizde” dedi.



Araziyi Buyuran ailesi fertleri satmış



İmar değişikliğinden 24 gün önce arazinin kendilerinden ucuza alınmasıyla mağdur olduklarını söyleyen varislerden Ali Buyuran, 60 yıldır söz konusu 119 bin 920 metrekarelik arazinin Buyuran Ailesi ve fertlerine ait olduğunu söyledi.



Arazinin Fıstık Kültür Sahası olarak gözüktüğü için defalarca yaptıkları imar değişikliği başvurularının belediye tarafından kabul edilmediğini anlatan Ali Buyuran, “Bugüne kadar biz bu arazimize 2 odalı bir ev yaparak oturamadık. Her müracaatımız fıstık sahası olduğu için imar değişikliği yapılamayacağı gerekçesiyle kabul edilmedi” dedi.



Metrekaresini 125 YTL'den sattık







Arazide imar taleplerinin kabul edilmesinden umudu kestiklerini sırada bu satış olayının gündeme geldiğini belirten Ali Buyuran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Varisler arasında bulunan ve emlakçılık işleriyle uğraşan Erol Hamamcıoğlu, araziye metrekaresi 125 YTL’den müşteri çıktığını söyledi. Biz de varisler arasında toplanarak araziyi satmayı kararlaştırdık. Daha sonra Tapu Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu bir grupla varisler olarak bankaya gittik. Burada resmi senette ismimiz bulunan yerlere imzalarımızı attık ve yapılan hesaplama sonrası metrekaresi 125 YTL olarak herkesin hesabına parası yatırıldı. Toplamda o gün bütün varislerin hesabına 14 milyon 990 bin YTL girişi oldu. Bugün ise arazimizin metrekaresi bin YTL ediyor. Bahsedildiği gibi bu satıştan 84 milyon YTL değil toplamda 14 milyon 990 YTL para geçti elimize. Madem imar planı değişikliği yapılıyordu, neden biz yıllarca mağdur edildik. Burada rant var ve buradan Maliye’ye, Vergi Denetim Uzmanlarına konuyu incelemeleri çağrısında bulunuyorum.”





Bizi oyuna getirdiler



Varislerden Emire Buyuran, “Ben okuma yazma bilmiyorum. Bankaya götürdüler ve kağıt imzalamamı istediler. Sadece E ve B yazmayı bildiğimi söyledim. O zaman E ve B yazıp üzerini karalamamı söylediler. Ben de karalayıp 663 bin 612 YTL para yatırıldığı söylenen cüzdanı aldım. Daha sonra gerçekte bana yatırılması gereken paranın 3 milyon 500 bin YTL olduğunu öğrenince şoke oldum. Bizi oyuna getiren, aldatanlardan hesap sorulsun” diye konuştu.

Basın toplantısına katılan varislerden bazı yaşlı kadınlar ise arazilerinin ellerinden ucuza alındığını söyleyerek ağladı.



CHP'li Ekici: Nitelikle dolandırıcılık





Toplantıda bulunan CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici de yaptığı konuşmada, 12 Şubat 2008’de İskenderunlu işadamı Nuri Üysen tarafından Buyuran Ailesi varislerinden alınan arazinin 15 Şubat’ta bu kez yabancı bir şirkete satıldığını ve 24 gün içinde de alanın 1/5000’lik imar planı değişikliği ile ticari alana dönüştürüldüğünü söyledi.



Arazinin sahiplerinin evrak üzerinde sahtecilik yapılarak kandırıldığını ileri süren Ekici, “Sayın Başbakan buraya geldiğinde ‘Başkanımdan belgeleri aldım. Hiç te yazdıkları gibi değil’ diyor. Peki niye bu gariban mağdurlardan birisini çağırıp, ‘Sen tarlanı kaça sattın’ diye sormuyor? Sorsa rant ortaya çıkacak. Bu insanların günahları nedir?” dedi.



Arsa sahiplerinin hesaplarına yatırılan paralar ile Tapu Müdürlüğü’ndeki kayıtlar arasında fark bulunduğunu kaydeden CHP Milletvekili Ekici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mesela, Ali Buyuran’a arazisinin karşılığı olarak 662 bin 612 YTL ödenip banka hesabına yatırılırken, tapu kayıtlarında ise bu rakamın 3 milyon 718 bin 750 YTL olduğu ortaya çıkmıştır. Yani bu saf, temiz insanlar kandırılmış ve boş evraklara imza attırıldıktan sonra, resmi senetteki boş bölümlere gerçek miktar ilave edilmiştir. Evrak üzerinde sahtekarlık yapılmıştır. Bu nitelikli ve organize dolandırıcılık kapsamına girer. Ben buradan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuyorum ve konuya el atmalarını istiyorum.”



Yüce Divan hatırlatması



Başbakan Erdoğan'ın da partisinin mensuplarının yaptığı benzer olaylara sahip çıktığını hatırlatan Akif Ekici, “Fakat biz bu yolsuzlukların hesabını soracağız. Gaziantepli ve bu ülke insanı bunun hesabını sorar. Küçük ve basit gibi görünen bu olay siyasilere Yüce Divan'da aklanma olayı doğuracak” diye konuştu.

Akif Ekici, ‘arsa rantı ve oyunu’ diye nitelendirdiği bu olayda arsanın alınıp satılması sırasında hem Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma yapılarak imar rantı sağlandığını, hem de satış sırasında doğan büyük değer farkının vergisinin ödenmemesi için ‘sahtecilik yapıldığını’ öne sürdü.



Söz konusu arasanın imar değişikliği Büyükşehir belediye Meclisi’nce yapılmış, alt kademe Şehitkamil Belediyesi red ettiği için sonuçlandırılamamıştı.





