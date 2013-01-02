İşte yeni vergi ve zamlar, bu yıl cebimizden ne çıkacak?

Yeni yıl zamlarla birlikte geldi. 2013’ün gelmesiyle vatandaşın devlete ödeyeceği vergi ve ücretler de arttı. Vergilerin artışında kullanılacak yeniden değerleme oranı 2013 yılında yüzde 7.8 olacak.

Tüketici idari para cezaları, yüzde 7.8’lik artışla 144 TL ile 293 bin 55 TL arasında değişiklik gösterecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ’e göre, Üretici Fiyatları Endeksi’nde meydana gelen ortalama yüzde 2.57 artış esas alınarak tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1191,52 TL olarak belirlendi. Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır ise 3110.58 TL olarak uygulanacak.

Veraset intikal vergisi

Maliye Bakanlığı, veraset intikal vergisine tabi tutarları da yüzde 7.8 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı çerçevesinde arttırdı. Yeni yıldan itibaren istisna tutarları, evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 140 bin 774 TL, füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 281 bin 720 TL, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 3244 TL olacak. İstisna tutarı, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14 Mart 2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hâsılatı’ndan Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3244 TL olarak uygulanacak.

Veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi tarifesi şöyle hesaplanacak: “İlk 190 bin TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 1, ivazsız intikallerde yüzde 10, sonra gelen 430 bin TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 3, ivazsız intikallerde yüzde 15; sonra gelen 940 bin TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 5, ivazsız intikallerde yüzde 20; sonra gelen 1.8 milyon TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 7, ivazsız intikallerde yüzde 25; sonraki 3 milyon 360 bin TL için veraset yoluyla intikallerde yüzde 10, ivazsız intikallerde yüzde 30 olacak.”

Değeri 50 bin TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya bu sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yüzde 7.8 artışla 2013 yılı için 53 bin 900 TL olarak tesbit edildi.

Vergi cezaları

Vergi cezaları ile çeşitli had ve tutarları da yüzde 7.8 oranında arttı. Yeni yılda, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması halinde 190 TL vergi cezası uygulanacak. Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 94 bin TL olacak. Vergi numarasını kullanmadan iş yapanlara 230 TL, bilgi vermekten çekinen birinci sınıf tüccar ile serbest meslek erbabına 1200 TL ceza verilecek. Maliye Bakanlığı’nın özel işaretli görevlisinin uyarısına rağmen durmayan aracın sahibi adına 700 TL ceza verilecek.

Pasaport harçları

2013 yılında altı aya kadar olan pasaportlar 6 TL, bir yıla kadar olan pasaportlar 8 TL, iki yıl için olan pasaportlar 14 TL, üç yıl için olan pasaportlar 20 TL, üç yıldan fazla süreli olan pasaportlar için 28 TL artacak. Böylece 2013 yılında uygulanacak pasaport harç fiyatları şöyle: “Altı aya kadar olan pasaportlar 83.2 TL, bir yıla kadar olan pasaportlar 121.6 TL, iki yıl için olan pasaportlar 198.4 TL, üç yıl için olan pasaportlar 281.57 TL, üç yıldan fazla süreli olan pasaportlar için 396.7 TL.”

Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi tutarı 2013 yılı için 39 TL olarak belirlendi. Maliye Bakanlığı, nüfus cüzdanı, noter kâğıdı ve pasaport gibi değerli kâğıt ücretlerini yüzde 13 ile yüzde 16 oranı arasında değişmek üzere arttırdı.

Konutta KDV oranları

Arsa birim metrekare vergi değeri 1000 lira ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18 vergi oranı uygulanacak. Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bazı vergi kanunlarında yer alan tevkifat nispetleri, Damga Vergisi ve harç oranları ile bazı mal ve hizmetlere uygulanan çeşitli vergi, fon ve kesintilere ilişkin oran ve tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının tesbitine ilişkin kararın birinci maddesine yeni bir fıkra eklendi.

Net alanı 150 metrekareye kadar konutlardaki 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve risk alanı olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatı sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri; 500 lira ile 1000 lira (1000 lira hariç) arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 vergi oranı, 1000 lira ve üzerinde olan konutların tesliminde yüzde 18 vergi oranı uygulanacak.

Mevduatta stopaj oranı değişti

Hükümet mevduatta vadeleri uzatmak için vergilerde yeni bir ayarlama yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre daha önce tüm vadeler için yüzde 15 olan stopaj oranı vade uzunlukları göz önüne alınarak düşürüldü. Vadesiz ve altı aya kadar olan vadeli hesaplardan yüzde 15 stopaj alınmaya devam edilecek. Ancak bu oran altı ay ile bir yıl arası mevduatlarda yüzde 12 olacak. Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 stopaj alınacak. Hükümet bununla Türkiye’de ortalama iki ay olan mevduat vadelerini uzatmayı hedefliyor.

Motorlu taşıt vergileri yüzde 7.8 zamlandı

Maliye Bakanlığı, motorlu taşıt vergilerini yüzde 7.8 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı çerçevesinde arttırdı. Buna göre, yeni yılla birlikte motor silindir hacmi 1.300 cm3’ü geçmeyen, 1-3 yaş grubunda yer alan ve otomobillerde yıllık motorlu taşıtlar vergisi 517 TL’ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.301 ve 1.600 cm3’e kadar otomobillerde ise 827 TL; 1.601-1.800 cm3’e kadar otomobillerde 1457 TL; 1.801-2.000 cm3’e kadar otomobillerde 2295 TL; 2.001-2.500 cm3’e kadar otomobillerde 3443 TL; 2.501-3.000 cm3’e kadar otomobillerde 4799 TL; 3.001-3.500 cm3’e kadar otomobillerde 7308 TL; 3.501-4.000 cm3’e kadar otomobillerde 11 bin 489 TL olacak. Motor silindir hacmi 4.001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde motorlu taşıtlar vergisi tutarı ise yıllık 18 bin 803 TL’ye yükselecek.

Yeni yılla birlikte motor silindir hacmi 100-200 cm3’e kadar, 1-3 yaş grubunda yer alan ve motosikletlerde motorlu taşıtlar vergisi 99 TL’ye, 251-650 cm3’e kadar motosikletlerde 203 TL’ye, 651-2.500 cm3’e kadar motosikletlerde 517 TL’ye, 1.200 cm3 ve yukarısı motosikletlerde 1249 TL’ye çıkacak. Bugün itibariyle 1-6 yaş arası minibüslerde ödenecek yıllık vergi tutarı 620 TL olacak. 1-6 yaş arası, 1900 cm3 ve aşağısı panel van ve motorlu karavanlarda 827 TL; 1901 cm3 ve yukarısı panel van ve motorlu karavanlarda 1249 TL; 25 kişiye kadar otobüslerde 1562 TL; 26-35 kişiye kadar otobüslerde 1874 TL; 36-45 kişiye kadar otobüslerde 2085 TL; 46 kişi ve yukarısı otobüslerde 2500 TL olarak uygulanacak. 1-6 yaş arası 1.500 kiloya kadar kamyonet; kamyon, çekici ve benzerlerinden 558 TL; 1.501-3.501 kiloya kadar bin 124 TL; 20.001 kilo ve yukarısı 2815 TL’ye yükseltildi.

Türkkuşu ve Türk Hava Kurumu’na ait uçak ve helikopterler hariç olmak üzere bugünden itibaren 1-3 yaş arası 1.150 kiloya kadar uçak ve helikopterlerin yıllık motorlu taşıt vergisi 10 bin 443 TL, 1.151-1800 kiloya kadar 15 bin 668 TL, 1.801- 3.000 kiloya kadar 20 bin 891 TL, 3001-5.000 kiloya kadar 26 bin 117 TL, 20.001 kilo ve yukarısı 41 bin 789 TL olacak.

Sigaradaki vergi oranı yüzde 81.6’ya çıkarıldı

Sigaranın vergisi yüzde 80.25’ten yüzde 81.6’ya yükseldi. Sigarada nispi vergi yüzde 69 yerine yüzde 65.25 olarak belirlendi. Buna karşılık paket başına 9 kuruş maktu vergi getirildi. Bakanlar Kurulu yıl içinde aldığı nispi ÖTV’yi yüzde 69’a çıkarma kararından vazgeçti. Yüzde 65 olan nispi ÖTV oranı 0.25 puan arttırılarak yüzde 65.25’e yükseltildi. Buna karşılık sigarada paket başına 9 kuruşluk yeni maktu vergi uygulanmasına başlandı. Ayrıca asgari maktu vergi tutarı da paket başına 2 lira 90 kuruştan, 3 lira 15 kuruşa yükseltildi.

İlk kez alkollü yakalananlar 700 lira ceza ödeyecek

Yeniden değerleme oranı çerçevesinde en düşük trafik cezası 62 TL, en yüksek trafik cezası 18 bin 589 TL olacak. Kırmızı ışıkta geçenler 166 TL, hız sınırını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşanlar 166 TL, yüzde 30’dan fazla aşanlar 343 TL ödeyecek. Alkollü araç kullanırken ilk kez yakalananlar 700 TL, ikinci kez yakalananlar 877 TL, üçüncü kez yakalananlar 1407 TL ceza ödeyecek. Başvuru harçları da değişti. Sulh mahkemelerinde icra tetkik mercilerinde 10.1 TL, Asliye ve İdare mahkemelerinde 21.8 TL. Damga Vergisi 9.4 TL, diğer veriler 20.2 TL olacak.

Ehliyet 21 TL zamlandı

B sınıfı sürücü belgesini yeni yıldan sonra alacaklar yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 21 TL daha fazla ödeyecek. Böylece B sınıfı sürücü belgesi 299.6 TL’ye A sınıfı sürücü belgesi 99.2 TL’ye, F ve H sınıfı sürücü belgesi 99.2 TL’ye, uluslararası sürücü belgesi 199.4 TL’ye, diğer sürücü belgesi 499 TL’ye yükselecek.

(Taraf)