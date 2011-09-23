İşte yeni Sulukule

T24 - Halk arasında Sulukule olarak adlandırılan ve bir bölümünde Roman vatandaşların yaşadığı Fatih'te Sur Koruma Bandı'nda yer alan bölgenin çehresi tamamen değişti.



İşte Sulukule'nin yeni hali



Fatih Belediyesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) ortak yürüttüğü Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri Yenileme Projesi çerçevesinde, 640 konut inşa ediliyor. Klasik Osmanlı mimarisi ile inşa edilen tamamı cumbalı evlerin, gelecek yılın Mart ayında hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

12 Adanın yer aldığı proje alanının 10 sokak ve 3 caddeden oluştuğunu aktaran Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, yenileme projesinin ön çalışmalarının 2005 yılında başladığını, 2009'da da TOKİ tarafından ihalesinin yapıldığını belirtti.

Demir, projenin toplam 90 bin metre karelik alanı ilgilendiren çok önemli bir proje olduğunu vurgulayarak, “Sulukule olarak bilinen bölgenin yenileme projesinin yüzde 80-85'i tamamlandı. Evler, 2012 yılının Mart ayına kadar çevre düzenlemesiyle,altyapısıyla hak sahiplerine teslim edilebilecek düzeye gelecek” dedi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu projeyi yapmadan önce burada tenekeden, tenteden naylondan yapılmış evlerde insanlar hayat mücadelesi veriyorlardı. Altyapıları, elektrik, su ve kanalizasyon tesisatları yoktu. Böylesine sıkıntılı bir bölgeden şimdi rahat, tüm modern imkanların bulunduğu yeni bir kent oluşturuluyor. Evler klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan cumbalı evler. Bu evler için villa diyenler oldu. Villa değil bu evler, 65, 70, 90 ve 100 metre karelik daireler bunlar. Projeyi uygularken bölgenin yapısını bozmadık. Osmanlı'dan bize intikal ettiği yapısını korumaya çalıştık. Sokak siluetleri, caddelerin eksenleri aynıyla muhafaza edildi. Klasik Osmanlı evleri, önde cumbaları arkada ortak kullanım mekanları var. Arka bahçeler genellikle komşular tarafından ortak kullanılan mekanlar, onu yaşatacağız burada. Otoparkından çevre düzenlemesine yeşil alanlarına kadar bir şehrin ihtiyacı olan bütün altyapılarını barındıran örnek proje burada hayata geçiriliyor."





Yakında hak sahipleri arasında kura çekimi yapılacak





Fatih Belediye Başkanı Demir, mülk sahiplerinin taşınmalarında lojistik destek verdiklerini, ayda 400 TL kira yardımı yaptıklarını aktararak, “Mülk sahipleri buraya geri geldiklerinde daha önce biçilen muhammen bedeli, inşaat maliyetinden düşüreceğiz ve evlerine geçtikten sonra kalan kısmını 180 ayda 15 yılda ödeyecekler. Yakın zamanda da hak sahipleri arasında kura çekimi yapılacak. Yani hangi dairenin kime isabet edeceği kura ile belirlenecek” şeklinde konuştu.

Demir, hak sahiplerinin projeyle yakından ilgilendiklerini ve çok memnun olduklarını ifade ederek, bir adayı bitirdikten sonra hak sahiplerine haftanın belli günlerinde bu adayı ve adanın bitmiş daireleri gezmelerine olanak sağlayacaklarını kaydetti.

İnşaat bedelinin yaklaşık 80 milyon TL olduğunu belirten Demir, projenin içinde küçük bir butik otel ve kültür merkezinin de yer aldığını ve amaçlarının kültür merkezi bünyesinde bir müzik okulu oluşturmak olduğunu anlattı.

Demir, proje kapsamında surlara yakın kısımda 2 kat, biraz daha içerlerde 3 ve 4 kata kadar bina yapma izni alabildiklerini, 4 katlı binaların projedeki oranının yüzde 15-20 olduğunu dile getirdi.

Fatih Belediye Başkanı Demir, Fatih'te 12 alanda daha kentsel dönüşüm yapılacağını, Sulukule'nin ardından diğer projenin Ayvansaray Türk mahallesinde Ekim ayında başlatılacağını belirtti.