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İşte yeni sınır karakolları

Güvenliği sıkça tartışılan sınır bölgesindeki karakollar TOKİ tarafından yenileniyor. Karakolların maketleri TSK Malzeme Sergisi’nde görücüye çıktı.

01 Ekim 2010 03:00

T24- Terörist geçislerini önlemek için oluşturulan sınır birliklerinin eğitimleri sürerken o birliklerin konuşlanacağı karakol binalarının maketi TSK Malzeme Sergisi’nde görücüye çıktı.




Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafindan TOKİ’ye yaptirilan yeni karakollar özellikle havan ve roket saldırılarına karşı güçlendirilmiş malzemeyle inşaa ediliyor.


360 derecelik açıya sahip termal kameralarla donatılan karakol binalarının çatıları da havan tehdidine karşı dayanıklı.


Yani askerler mevzilerine giderken tehlike altında olmayacaklar.


Karakol çevrelerine inşa edilen yeni gözetleme kuleleri de nöbet tutan askerleri, taciz atışı ve keskin nişancı tehlikesine karşı korumak için tasarlandı.


Kapıları çelik bazı pencereleri kurşun geçirmez camla kaplı karakolların 10'nun yapımı tamamlandı.

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