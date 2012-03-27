İşte yeni memur sisteminin detayları

Maliye Bakanlığı, 657 sayılı kanunu değiştirmek için düğmeye bastı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde devam eden çalışmalar sona yaklaştı.

Takvim gazetesinin haberine göre, 657 sayılı Kanunu değiştirmek isteyen hükümet, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında düzenleme yapmak amacıyla TBMM'den yaz tatili öncesi kanun hükmünde kararname yetkisi alacak.

Devrim niteliğindeki çalışma ile farklı personel kanunları son bulacak, bazı istisnalar dışında tek bir personel kanunu olacak. Kamudaki sözleşmeli, kadrolu gibi ayrımlar yeniden düzenlenecek, haksızlıklar giderilecek.

Memurlar arasında tartışmalara neden olan bazı uygulamalar da böylece son bulacak. Çalışma ile kamu görevlilerinin maaş sistemi de sadeleşmiş olacak. Maaşlar belirlenirken dikkate alınan parametreler yeniden belirlenecek ve yaşanan karmaşık-lık yok edilecek. Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan sınıflar yeniden düzenlenecek.

Yetkililer uzun bir süredir devam eden taslak üzerindeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Çalışmaların bitirilmesinin ardından taslakla ilgili memur sendikalarının da görüşü alınacak. Taslak daha sonra Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelecek.



Ücretler yeniden belirlenecek



Reform niteliğindeki yeni düzenleme ile kamuda çalışan memurların mali haklarıyla ücret sistemi de değişiyor. Maaşlar temel ücret, görev ücreti, başarı ücretinden oluşacak. Şu anda uygulanmakta olan ek gösterge sistemi de böylece kaldırılmış olacak. Memurların maaşları görev ücret gruplarına göre ödenecek. Yeni sistem sayesinde büyükşehirlerde zor şartlarda görev yapan personele emsali personele göre daha yüksek ücret ödenebilecek. Memurların Doğu'ya ve kalkınmada öncelikli yörelere gitmeleri de teşvik edilecek. Bu amaçla, bu bölgelerde çalışanların ücretlerinde teşvik edici düzenlemelere gidilecek.



Kamuda 2.8 milyon kişi çalışıyor



Türkiye'de 1.9 milyon devlet memuru bulunuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam çalışan sayısı ise 2.8 milyon. En fazla devlet memuru, eğitimde istihdam ediliyor. Eğitim-öğretim hizmetlerinde devlet memurlarının yüzde 39.3'ü istihdam edilirken, bunu yüzde 20.1 ile genel idare , yüzde 13.4 ile sağlık, yüzde 12.4 ile emniyet izliyor. Devlet memurlarının yüzde 62'sini erkekler, yüzde 38'ini kadınlar oluşturuyor.