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Bilim / Teknoloji

İşte iPhone ailesinin yeni üyeleri

iPhone serîsinin uzun dönemdir beklenen iki yeni ürünü iPhone 5S ve 5C Apple'ın Kaliforniya'da bulunan merkezinde düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı

11 Eylül 2013 01:52

Apple'ın CEO'su Tim Cook, bu yıl farklı bir yol belirlediklerini ve iPhone 5 yerine iki yeni cihaz geliştirildiğini söyledi. Önceden internete sızan görüntülerde olduğu gibi, ucuz iPhone olarak anılan plastik kapaklı ve renk renk iPhone 5C'ler piyasaya sürülecek.

 

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hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, ekran büyüklüğü 4 inç olan iPhone 5C, 8 megapiksel kamera ve A6 işlemci ile gelecek.

 

Fiyatı

 

5C'nin 16GB modeli 2 yıllık kontratla ABD'de 99 dolara 32GB sürümü ise 199 dolardan satışa sunulacak. 5C kapakları ise 29 dolar olacak.

 

Altın rengi iPhone 5S

 

5S beyaz, gri ve altın rengi olacak. 5S'te 64-Bit çip ve A7 işlemci kullanılıyor. Çift led flaşa sahip olan 5S iPhone 5'e göre iki kat daha hızlı olacak. İlk olarak 2007'de tanıtılan iPhone'dan ise 56 kat daha hızlı.

5S'te 3G bağlantı ile 10 saaat konuşma süresi bulunuyor.

Saniyede 10 kare fotoğraf çekme özelliğine sahip kamera ile ağır çekim video çekme özelliği de bulunuyor.

 

Parmak izi tanıtımı

 

iPhone 5S ile ilgili en çok konuşulan söylentilerden biri doğru çıktı. Artık iPhone'da parmak izi sensörü de var. Telefonunuzun kilit ekranını artık Touch ID ile açabileceksiniz. Parmak izi ekran tuşuna gömülü olacak.

 

Fiyatı

 

5S'in 2 yıllık kontrat fiyatları ABD'de 16 GB için 199 dolar, 32 GB için 299 dolar, 64 GB için 399 dolar olacak.

 

Çıkış tarihi

 

iPhone 5C ve 5S içim 13 Eylül'de ön sipariş alınmaya başlayacak, 20 Eylül'den itibaren ise piyasada olacak.       

Tanıtımda ilk olarak Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 7 hakıında konuşuldu. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan iOS 7 18 Eylül’den itibaren iPhone 4 ve üstü, iPad 2, iPad mini ve 5. jenerasyon iPod touch sahipleri tarafından indirilebilecek.

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