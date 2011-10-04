İşte yeni iPhone...

T24 - Apple Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller, Apple'ın yeni telefonu iPhone 4S'i ortaya çıkardı. İşte Apple'ın yeni iPhone'u...







İşlemci, grafik ve batarya ömrü: Önceki iPhone 4 modelinin tasarımıyla hemen hemen aynı olan iPhone 4S, iPad 2'de olduğu gibi A5 işlemci kullanıyor. Bu da yeni iPhone'un bir öncekine göre uygulamaları daha hızlı çalıştırdığı anlamına geliyor. Çift çekirdekli grafik işlemciye sahip olan iPhone 4S, 3D görüntüleri daha ayrıntılı ve hızlı bir şekilde ekrana getirebiliyor. Ve en önemlisi iPhone 4S, iPhone 4'e göre neredeyse 7 kat daha hızlı... Her ne kadar işlemcisi yenilense de, yeni iPhone'un batarya ömründe kayda değer bir gelişme yok. Bir önceki modelde olduğu gibi cihaz 8 saatlik batarya ömrüne sahip.







İnternet: Daha önce iddia edildiği gibi iPhone 4S HSPA+ teknolojisini kullanacak. Bunun anlamı ise şu: Daha önce 7.2 Mbps hızında internete bağlanan iPhone 4'e göre yeni iPhone 14.4 Mbps yani iki kat daha hızlı internete bağlanabilecek. Elbette verilen bu rakamlar operatörün altyapısıyla da doğrudan bağlantılı.







Kamera: 5 megapiksel dahili kamerası olan iPhone 4'ün aksine iPhone 4S'te 8 megapiksel dahili kamera bulunuyor. iPhone 4'e göre yeni iPhone yüzde 73 oranında ışığı daha fazla alabiliyor.







HD video: Yeni sensör ve lens sistemi ile birlikte iPhone 4S, 1080p çözünürlüğünde görüntü alabiliyor.



Fiyatı: Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkli modeli olan iPhone 4S'in fiyatı ise şöyle:



16GB: 199 dolar, 32GB: 299 dolar, 64GB: 399 dolar... Nispeten düşük fiyatlı olacağı düşünülen iPhone 4S'in özel 8 GB'lık modelinin fiyatı ise 99 dolar.





Konferans başladı



Ve nihayet büyük buluşma gerçekleşiyor. Hastalığı nedeniyle kendini geri çeken Steve Jobs yerine, ilk sunumu beklendiği gibi Apple'ın yeni patronu Tim Cook yaptı.



Sözlerine "Karşınızda olmaktan onur duyuyorum" sözleriyle başlayan Cook, ilk iPod'un yine bu sahnede ortaya çıktığını ve müzik dinleme alışkanlığını kökten değiştirdiğini kaydetti. MacBook Air ile klasik bilgisayarlar anlayışının da değiştiğini dile getiren Cook, donanım ve yazılım dünyasında bugün yepyeni kapılar açılacağının altını çizdi.



Tim Cook'un konuşmasından satırbaşları:



- Apple'ın Şangay'daki yeni mağazasından bahseden Cook, mağazanın ilk gününde 100 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirtti.



- ABD'de satılan her 4 bilgisayardan 1'inin Mac...



- iPhone serisinin toplam satış rakamının yarısını iPhone 4 oluşturuyor.



Apple'ın iOS'tan sorumlu yöneticisi Scott Forstall, Tim Cook'un ardından sahneye çıktı.



Forstall'un konuşmasından satırbaşları:



- Apple, uygulama geliştirenlere bugüne kadar 3 milyar dolar ödeme yaptı.

- Müşterilerimiz bugüne kadar 18 milyardan fazla uygulama indirdi.



- 500 binin üzerinde uygulamaya evsahipliği yapan App Store'da 140 bin kadar da iPad'e özel uygulama bulunuyor.



- ComScore'a göre iOS, yüzde 43'lük pazar payıyla bir numaralı mobil işletim sistemi. Android'de bu oran yüzde 33'lerde...



- Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 5'i destekleyecek cihazlar: iPhone 4, iPhone 3GS, iPad, iPad 2, iPod touch (3 ve 4. jenerasyon)



Apple'ın internet servislerinin başındaki isim olan Eddy Cue, sahnede



- Find My Friends isimli yeni uygulama sayesinde kullanıcılar aile fertleri veya arkadaşlarının o an nerede olduğunu bilebilecek. Foursquare'e rakip bir ürün değil; ancak ilginç bir deneyim olacak.



- Kullanıcı örneğin saat 11 ila 3 arasında nerede olduğunu dilediği kişiyle paylaşabilirken, bu saatler dışında bir paylaşım söz konusu olmuyor.



Apple Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Phil Schiller sahnede...

- Biz iPod'u kullanıcılara sunduk, çünkü müziği seviyorduk.



- Yeni iPod'lara multitouch yani çoklu dokunmatik özelliği kazandırdık.



- Kol saati olarak da kullanılabilen iPod modellerine yeni saat arayüzleri tasarladık.







