İşte yeni Audi A3

Audi A3 model ailesinin makyajlı versiyonları Türkiye’de satışa sunuldu. 24 bin 659 Euro’dan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla satışa sunulan Audi A3, hem yenilenen iç/dış tasarım özellikleri hem de 7 ileri S tronic şanzıman ve Audi Manyetik Sürüş gibi ilerici teknolojilerle donatılmış olmasıyla ön plana çıkıyor. Audi Park Asistanı sayesinde yenilenen Audi A3 ailesi, artık kendi kendine de park edebiliyor.



3 kapılı hatchback karoserli Audi A3 modeli 24 bin 659 Euro’dan, 5 kapılı Audi A3 Sportback modeli ise 25 bin 824 Euro’dan başlayan anahtar teslim satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 4’ü benzinli olmak üzere toplam 7 motor seçeneğiyle ithal edilen Audi A3'te 1.6 lt, 1.4 lt TFSI ve 1.8 lt TFSI motor seçeneklerinde yeni nesil 7 ileri S tronic şanzıman seçeneği sunuluyor. 2.0 litrelik TFSI ve TDI motor seçeneklerinde ise 6 ileri vitesli S tronic opsiyonuna da yer veriliyor.



Neler değişti?



Yeni Audi A3'te daha şık bir krom çerçeveyle birlikte farklı ızgara düzenine sahip yeni ön yüz kendini açıkça belli ediyor. Bununla birlikte tampon, motor kaputu ve ön hava girişi tasarımı da yenilendi. Audi A3'teki en çarpıcı değişim ise kanat biçimli aydınlatma düzenine sahip gündüz farları. Ayrıca yan aynalar, yenilenen kapı kolları, konumu değiştirilen arka far tasarımı ve tamponlar da yenilenen A3'ün diğer dikkat çeken özellikleri.



Tasarımdaki değişikliklerin etkisiyle Audi A3’un boyu 25 mm uzarken, Audi A3 Sportback’in boyu ise 6 mm uzadı. 4 çeşit yeni renk seçeneğinin eklendiği makyajlı Audi A3 müşterileri, böylece 15 farklı gövde rengi seçeneğinden birini artık tercih edilebiliyorlar.

