İşte yasa dışı dinlemeyle suçlanan polis şefinin ifadesi

Arzu Yıldız \ Ankara

Adana’da ‘sahte isimle yasa dışı dinleme yapmak veya eyleme iştirak’ suçlamasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 8 polis arasında yer alan eski Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Bilgin’in Adana TEM Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesine T24 ulaştı. Bilgin, ifadesinde “Kesinlikle başka isimler kullanarak herhangi bir şahsın dinlenmesi için talimat vermedim" diyerek "yasa dışı dinleme emri vermediğini" savundu.

İsmail Bilgin, sorular üzerine dinleme talep edilen numaraların "hakim veya savcıya ait olup olmadığını bilmediğini" belirtti. Bilgin, ifadesinin devamında "Hakim ve savcı ile ilgili bir dinleme yapılmışsa bile bu dinlemelerin önleyici dinleme mahiyetinde olacağı düşünüldüğünde bir izne tabi olmayacağını mahkeme kararının bu konuda yeterli olacağını düşünmekteyim" ifadesini kullandı.

Bilgin’in üç sayfalık ifadesinde Star gazetesinde yayımlanan dinleme listesi soruldu. İfadesinin ilk sayfasında özgeçmişini anlatan Bilgin, yasa dışı dinlemelerle ilgili “hukuksuz bir işlem yapmadığı” savunmasını yaptı. İşte Bilgin’in ifadesi ve yöneltilen soruların tamamı:

Soru-Adana’da aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 13.054 kişinin dinlendiğine dair Star gazetesinde yer alan haberde iddia edildiği gibi kamu görevlilerini yasa dışı dinlediniz mi ya da dinleme talimatı verdiniz mi?

“Ben hiçbir şekilde yasa dışı dinleme talimatı vermedim. Bizim yaptığımız bütün çalışmalar 5397 sayılı kanun çerçevesinde yapılmıştır. Bu çerçeve içerisinde hakim kararı alınmaktadır. Hakim kararı alınmadan hiçbir dinleme yapılmamıştır.”

Soru-Söz konusu haberde, yasa dışı olarak dinlendiği iddia edilen şahısların farklı isimlerle dinlendiği anlaşılmaktadır. Başka isimler kullanarak herhangi bir şahsın telefonunun dinlenmesi talimatı verdiniz mi?

“Hayır, hiçbir şekilde yasa dışı dinleme ile ilgili bir emir vermedim. Yaptığımız çalışmalar beyan ettiğim gibi 5397 sayılı kanuna göre yapılmıştır. Kesinlikle başka isimler kullanarak herhangi bir şahsın dinlenmesi talimatı vermedim.”

Soru- Başka isimler kullanarak herhangi şahısın telefonunun dinlenilmesi talimatını verdiyseniz, şu ana kadar kaç kişiyi bu şekilde dinlediniz?

“Biz hukuksuz bir dinlemede bulunmadık. Yapılan tüm işlemler 5397 sayılı kanun çerçevesinde yapılmıştır ve neticesinde hakim kararı alınmıştır. Hakim kararı alınmadan TİB hiçbir şekilde yazılı veya sözlü bilgi aktarımı yapamaz.”

Soru- Yapılan yasa dışı dinlemeleri ne amaçla yaptırdınız, yasa dışı olarak dinlenildiği iddia edilen şahıslarla ilgili dinleme yapılması için herhangi bir kişi, oluşum ya da kurumdan bu konuda talimat aldınız mı? Şayet talimat almadıysanız, dinlemeleri ne amaçla yaptırdınız?

“Hukuksuz olarak herhangi bir dinleme yapılmadı. Yapılan her işlemin ardında hakim kararı bulunmaktadır. Talimat olarak da yalnızca kanunların verdiği talimatlar bizim için geçerlidir ve bağlayıcıdır. Bize başka bir talimatın verilmesi söz konusu değildir.”

Soru- Söz konusu haberde yasa dışı olarak dinlenildiği iddia edilen şahıslarla ilgili yaptırmış olduğunuz dinlemelerden elde edilen bilgileri hangi bir amaç için kullandınız?

“Dinlemelerden elde edilen verilen süre dolduktan sonra 10 gün içerisinde imha edilir ve imha edilmiştir.”

Soru- Söz konusu haberde yasa dışı olarak dinlenildiği iddia edilen şahıslar ile ilgili Adana Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olan Ş. U.’ın 356 387 xxxx xxxx imeı numaralı telefonu olduğu ve 31.01.2012\31.04.2012 tarihleri arasında F. Y. adı ile dinlenildiği anlaşılmıştır. Söz konusu şahısın telefon dinlemesinin yapılmasıyla ilgili olarak herhangi bir talimat verdiniz mi?

“Herhangi bir talimat vermedim”.

Soru-Söz konusu haberde yasa dışı olarak dinlenildiği iddia edilen şahıslarla ilgili Adana Adliyesi'nde hakim olarak görev yapan S. K.’ye ait 358 299 046 xxx xxx imeı numaralı telefonunu cebir şiddet kullanarak, tehdit , zorla haraç almak, silahla adam yaralamak, çek senet tahsilatı yapmak gibi haksız ekonomik çıkar sağlamak üzere örgüt kurduğu ve yönettiği şeklinde istihbarı mahiyette bilgi alındığı gerekçesiyle 18.04.2012-19.10.2012 tarihleri arasında T. İ. isimli şahısın kimliği ile mahkeme kararı alınarak, dinlenildiği 18.04.2012 tarihinde ikinci kez uzatma kararı alınarak yasa dışı şekilde 6 ay süre ile dinlenildiği anlaşılmıştır. Söz konusu şahısın telefon dinlemesinin yapılmasıyla ilgili olarak herhangi bir talimat verdiniz mi?

“Belirtilen şahıs ile ilgili ne gibi bir dinleme yapıldığını hatırlamıyorum. Dinleme yapılmış ise de resmi evraklara bakıldığında ne amaçla dinlenildiği yazmaktadır. Yapılan dinleme resmi evraktaki şekli ile yapılmıştır.”

Soru- Söz konusu haberde, yasa dışı olarak dinlenildiği iddia edilen şahıslarla ilgili yapılan dinlemelerde dinlenilen numaraların hakim veya savcı olduğunu biliyor muydunuz? Dinlenen numaralarla ilgili mahkeme kararı almadan izlenilen prosedür nedir?

“Dinlenilen numaralarla ilgili mahkeme kararı almada izlenilen prosedür şube müdürlüğüne bağlı ilgili büro amirliğinin talebi üzerine numaralarla ilgili olarak istihbarat daire başkanlığının oluru alınarak, mahkemeden talep edilir. Mahkeme talebi uygun görmesi halinde karar verilir.”

Soru- Telefon dinlemesi yapılan şahısların hakim ve savcı olduğunu biliyor muydunuz? Şayet biliyorsanız üstlerinize bilgi verdiniz mi? Hakim ya da savcıların HSYK’ya tabi olduklarını bunlarla ilgili yapılacak olan tahkikat ile ilgili yetkili merciden izin alınması gerektiğini biliyor muydunuz?

“Ben kanunsuz olan hiçbir evraka imza atmadım. O numaraların hakim veya savcıya ait olup olmadığını bilmiyorum. Benim numara ve isimleri tek tek kontrol etmem mümkün değildir. Ben yasa dışı kastı ile hareket etmiş değilim. Yasanın bana vermiş olduğu görevi yine yasal mahkeme kararlarına dayanarak yerine getirmeye çalıştım. Ben hakim ve savcı ile ilgili bir olay ya da dinleme hatırlamıyorum. Yanı sıra hakim ve savcı ile ilgili bir dinleme yapılmışsa bile bu dinlemelerin önleyici dinleme mahiyetinde olacağı düşünüldüğünde bir izne tabi olmayacağını mahkeme kararının bu konuda yeterli olacağını düşünmekteyim. Ancak yeniden belirtmek isterim ki, hakim ve savcılara ilişkin bir dinleme olduğunu sanmıyorum.”

Soru- İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptınız süre boyunca teknik büro amirliği görevini ve şube müdür yardımcılığı kimler tarafından yürütülmüştür?

“İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığım süre içerisinde teknik büro amiri Aytaç Akyol, Şube Müdür Yardımcılığı görevini ise Mefa Güner, Oğuz Akın ve Ertuğrul Yetkin yapmıştır.”