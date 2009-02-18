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Spor

İşte yarı final eşleşmeleri

Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının kura çekimi bugün İstanbul Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirildi

18 Şubat 2009 02:00


Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının kura çekimi bugün İstanbul Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirildi ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı. 

Beşiktaş kuradan memnun

Ankaraspor iddialı

Sivasspor'un ilk maç sevinci

Fenerbahçe özlemi gidermek istiyor

Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine çeyrek finalde rakiplerini eleyen Ankaraspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor kulüplerinin temsilcileri ile Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.

Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu; Ankaraspor-Beşiktaş, Fenerbahçe-Sivasspor.

İlk karşılaşmalar 4 Mart Çarşamba, rövanşları ise 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak ve finalistler belli olacak. Maç tarihleri federasyon tarafından bir gün önce veya sonrasına alınabilecek.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

ANKARASPOR-BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE-SİVASSPOR

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