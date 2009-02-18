İşte yarı final eşleşmeleri

Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının kura çekimi bugün İstanbul Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirildi ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
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Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine çeyrek finalde rakiplerini eleyen Ankaraspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor kulüplerinin temsilcileri ile Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.
Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu; Ankaraspor-Beşiktaş, Fenerbahçe-Sivasspor.
İlk karşılaşmalar 4 Mart Çarşamba, rövanşları ise 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak ve finalistler belli olacak. Maç tarihleri federasyon tarafından bir gün önce veya sonrasına alınabilecek. YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
ANKARASPOR-BEŞİKTAŞ
FENERBAHÇE-SİVASSPOR