İşte yarı final eşleşmeleri





Beşiktaş kuradan memnun

Ankaraspor iddialı



Sivasspor'un ilk maç sevinci

Fenerbahçe özlemi gidermek istiyor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı.Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine çeyrek finalde rakiplerini eleyen Ankaraspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor kulüplerinin temsilcileri ile Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu; Ankaraspor-Beşiktaş, Fenerbahçe-Sivasspor.İlk karşılaşmalar 4 Mart Çarşamba, rövanşları ise 22 Nisan Çarşamba günü yapılacak ve finalistler belli olacak. Maç tarihleri federasyon tarafından bir gün önce veya sonrasına alınabilecek.