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Kültür-Sanat

İşte Yahşi Batı filminin fragmanı

Cem Yılmaz'ın Ocak ayında vizyona girecek Yahşi Batı filminin afiş tasarımları hazır. Cem Yılmaz' ın fesli görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı.

20 Kasım 2009 02:00

T24 - Cem Yılmaz'ın Ocak ayında vizyona girecek Yahşi Batı filminin afiş tasarımları hazır. Cem Yılmaz' ın fesli görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı.



YAHŞİ BATI FİLMİNDEN KARELER


YAHŞİ BATI FİLMİNİN FRAGMANI

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