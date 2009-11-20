İşte Yahşi Batı filminin fragmanı

<b><span class="arabaslik"><b>T24 -</b></span> Cem Yılmaz'ın Ocak ayında vizyona girecek Yahşi Batı filminin afiş tasarımları hazır. Cem Yılmaz' ın fesli görüntüleri ise ilk kez ortaya çıktı.<br /><br /><br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="/content/galeridetay.aspx?gid=1651&param=&pn=1&id=0&kategori=32#galeristart" target="_blank"><u>YAHŞİ BATI FİLMİNDEN KARELER</u></a><br /><br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="/content/videodetay.aspx?vid=2366&cid=9" target="_blank"><u>YAHŞİ BATI FİLMİNİN FRAGMANI</u></a></b>