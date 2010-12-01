İşte WikiLeaks'in sığınağı!

T24 - Soğuk savaş döneminde inşa edilen, son halini 2008 yılında alan 'Pionen', Stockholm'ün dışında ve yerin 30 metre altında...
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İsveç'te başka serverlara da sahip olduğu belirtilen WikiLeaks'in, İzlanda'da da serverları bulunduğu belirtiliyor.
Norveçli VG Nett, ABD Dışişleri'ne ait gizli yazışmaları ifşa ederek dünya gündemini değiştiren WikiLeaks adlı internet sitesinin serverlarının bulunduğu sığınağa girdi.
Server sağlayıcı özel şirket Bahnhof'a ait olan 'Pionen' Beyaz Dağlar data merkezine ziyaret geçtiğimiz aylarda yapılmış.
WikiLekas ise, yerin 30 metre altında bulunan, silahlı kişilerce korunduğu ve her türlü saldırıya karşı güvenli olduğu ileri sürülen merkezden, geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren hizmet almaya başlamış.
Soğuk savaş döneminde sığınak olarak inşa edilen yer, 2008 yılında İsviçreli ünlü bir mimar Albert France-Lanort tarafından yeniden dizayn edilmiş.
Stockholm'un dışında bulunan merkeze, 50 cm kalınlığında metal kapıdan geçilerek giriliyor. Sığınaktaki tek hol de serverların bulunduğu 4 odaya çıkıyor.
Herhangi bir saldırıya karşı silahlı koruma olduğu belirtilen sığınağın, İsveç yasalarının ifade özgürlüğünü güçlü şekilde güvence altına alması nedeniyle, ülkenin güvenlik birimlerinin de gözetimi altında olduğu kaydediliyor.
WikiLeaks dışında başka sitelere de hizmet veren ve İsveç çapında 2300 km fiber optik ağı olan server sağlayıcı Bahhnof'un Genel Müdürü Jon Karlung, VG Nett'e şu açıklamada bulunuyor:
"WikiLeaks gibi müşterilerimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Hiçbir müşterimizi ayırmıyoruz ancak onların datalarına zarar gelmemesi için daha hassasız. Çünkü açık bir kaynak, bağımsız ve tarafsız bir teknolojik enstrüman olan internet, ifade özgürlüğünün dünya çapında kurumsallaşması için önemli rol oynuyor..."
'Pionen'i, 'dünyanın en iyi korunan merkezi' olarak değerlendiren Genel Müdür Karlung, dünyada diğer merkezlere yapılacak ve başarılı olabilecek askeri saldırıların dahi, Pionen için tehlike oluşturmadığını belirtiyor.
Karlung, "Datalar öyle bir yerde korunuyor ki dünyanın bütün data merkezleri ortadan kalkar ama buraya bir şey olmaz" diyecek kadar iddialı konuşuyor.
Soğuk savaş döneminde sığınak olarak yapılan fakat daha sonra ofis alanlarına ve operasyon merkezine dünüştürülen Pionen'de, radyoaktif kirliliğe karşı filtre odaları bulunduğu, yapının, hidrojen bombasından dahi etkilenmiyecek kadar sağlam olduğu belirtiliyor.
Merkez, Karlung ve mimar France-Lanort eliyle son halini bulurken, Pionen'in mimarı, dizaynda bilim kurgu filmlerinden esinlendiğini belirtiyor.
İçeride soğuk savaş döneminden kalma bir takım eşyaların; enerji sağlayıcı dizel motorların, ısıtma sistemi, alarmlar gibi, görsellik için halen muhafaza edildiği kaydediliyor.