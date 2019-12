İşte vasiyeti

T24 - Pankreas kanserine yakalanan ve beyin ölümü gerçekleşen Ceyla Gölcüklü'nün, 'Ölürsem yayınlayın' diye mesaj bıraktığı ortaya çıktı. Günlük kiralanan 'www.dailyrentalwebsite.com' adlı internet sitesinde yayınlanan mesaj şöyle:





"I am not that much lucky to live a longlife and I will be already dead when you read that message. What I would like for human being is to beat the cancer. Good bye!" (Uzun bir ömür yaşayacak kadar şanslı olmadım ve siz bu mesajı okuduğunuzda ölmüş olacağım. İnsanlık için dileğim, kanseri yenmesidir. Elveda.)



Fişi çekildi mi?



Ceyla Gölcüklü hakkındaki son iddiaya göre; ailesi, yaşam destek ünitesinden çıkardığı Gölcüklü’yü dün sabah büyük bir gizlilikle, babasının mezarının bulunduğu Muğla’nın Ula İlçesi’ne götürdü. İngiltere’deki boşanma davasında eşi Ceri Shahnavaz'dan 140 milyon lira tazminat alan Ceyla Gölcüklü'nün mirası, 15 yaşındaki kızı Lara’ya kalacak. Lara’nın velayetinin babası milyarder Azeri işadamı Ceri Shahnavaz’a geçmesi bekleniyor. Shahnavaz, kızı Lara 18 yaşına gelene kadar, bu mirası yönetecek.



'Siteyi ailesi kiraladı'



www.dailyrentalwebsite.com’un sahibi Kamil Volkan Gündüz, Ceyla Gölcüklü için siteyi ailenin 1 günlüğüne kiraladığını söyledi. Sitenin günlük ücreti, 365 dolar.