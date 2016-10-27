İşte tutuklanan eski YARSAV Başkanı Murat Arslan'ın sorgu tutanaklarının tam metni

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sayıştay denetçilerine yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında geçen hafta gözaltına alınan eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Arslan'ın Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nce yapılan sorgulamasında Arslan "Sürekli mücadele ettiğim bu yapılanmayla nasıl ilişkilendirildiğimi aklım almıyor" ifadesini kullandı.

İşte Murat Arslan'ın sorgu tutanaklarının tam metni: