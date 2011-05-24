İşte Türkiye'nin ilk hekilopteri: Arıkopter

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İTÜ’den yapılan açıklamaya göre, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) desteğiyle üretilen "Arıkopter"in deneysel prototipinin uçurulmasında geri sayım başladı. Haziran ayında yer testleri yapılacak olan helikopter, gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştirecek.Ankara TUSAŞ tesislerinde montajı devam eden helikopterin geldiği son noktayı yerinde görmek üzere İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu, TUSAŞ’ı ziyaret etti.İTÜ’de helikopter projesinin yürütüldüğü Rotorlu Hava Araçları Tasarım ve Mükemmeliyet Merkezi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Temel Belek, burada yaptığı açıklamada, son yıllarda yapılan pazar araştırmalarında, hafif ticari helikopterlerin daha çok tercih edildiği ve sektörde bu alanda bir boşluk olduğu sonucuna varıldığını belirterek, Türkiye ve dünyanın bu tarz helikopterlere ihtiyaç duyduğunu, bölgede lider ülke olmak için özgün ürün ortaya koymak gerektiğini ve bu projenin hem İTÜ hem de Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.Belek, "Arıkopter" projesinde 60 kişinin çalıştığını ve 15 uluslararası makale, 100’ün üzerinde uluslararası bildiri ve 40 yüksek lisans tezine konu olduğunu ifade ederek, projenin Türkiye’nin ilk helikopteri olmasının yanı sıra havacılık sektörüne insan gücü yetiştirmesi açısından da son derece önemli olduğunu bildirdi.İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de, özgün bir hava aracı tasarlayıp kontrollü koşullar altında performansını görmeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle dedi: "Türkiye’nin yan sanayisi olmadığı için bazı bileşenleri yurt dışı ortaklığı ile yapılmış olsa da rotor sistemi dahil tüm tasarımı, çizimleri ve üretimi özgün ve bize ait bir helikopter oldu. Ayrıca, bu helikopterin palaları ve rotor testlerinin yapılması için gerekli olan test standını da kendi olanaklarımızı kullanarak ürettik. Helikopter tamamlandığında bir Türk tasarımını üretime dönüştürerek, kendi imkanlarımızı kullanarak helikopter yapabileceğimizi kanıtlamış olacağız. Daha da önemlisi bakım, yedek parça gibi harcamalar için dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız. Bu da dış dünyayla rekabet gücümüzü artıracak" dedi.DPT Müsteşarı Kemal Madenoğlu da, bu projenin İTÜ’de başlatılan önemli ARGE projelerinden biri olduğunu belirterek, "Lisanslı üretimin yapılması ve ticarileşmesi sürecini de yakından takip ediyoruz. Üniversiteler ne kadar bilgi üretir ve toplumun yararına sunarsa bu bilgi o kadar değerli olur. Başta İTÜ Rektörü olmak üzere emeği geçen tüm akademisyenlerimizi gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.Açıklamada, helikopterin transmisyon yer testlerinin gelecek ay İstanbul’da yapılacağı belirtilerek, DPT’nin 20 milyon dolar bütçe ayırdığı helikopterin, ticari ürüne dönüşmesi için uluslararası bir sertifikasyon sürecinden geçmesi gerektiği, sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından helikopterin eğitim, sağlık, medya, politika ve iş dünyası gibi farklı kullanım alanları için çok amaçlı olarak üretilebileceği kaydedildi.Açıklamada, 2 pilot ve 6 yolcu kapasiteli helikopterin, 11 metre rotor çapı ve 2 ton ağırlıkta olduğu belirtildi.