İşte Türkiye'nin F1 formülü

T24 - Türkiye’de düzenlenen Formula 1 organizasyonun 7 yıllık macerası 2011 yarışı sonrası bitmişti. F1’in ticari haklarını elinde bulunduran Bernie Ecclestone ile yapılan görüşmeler sonrası bir umut vardı 2012 takviminde yer almamız için.





Yayın ve bilet gelirleri, Ecclestone’a yani organizasyona kalsın.

İsim hakkı bedeli için F 1, dev firmalarla anlaşmaya varsın.

Biz de devlet tarafı olarak dev bir bir tanıtım organize edelim.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; beklenen haber gelmedi ve Türkiye Grand Prix’i yarış takviminden çıkarıldı. Yani rüya sona ermişti. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç yaptığı açıklama ile F1 için umutlu konuştu, çözüm yolu gösterdi.

Napolyon’un sözü...





Bakan Suat Kılıç şunları söyledi:“Formula 1 için İstanbul Parkı’nın taşıdığı değer ortada. Bunu Napolyon’un ünlü bir sözüyle ifade etmek isterim; ‘Eğer dünya tek bir devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.’ Dolayısayla İstanbul uluslararası organizasyonların olmazsa olmazıdır. F1, organizasyonun 13.5 milyon dolar olan isim hakkını bu yıldan geçerli olmak üzere 26 milyon dolara çıkarmak istedi. ‘Bu rakam bizim için kabul edilemez’ dedik rakam yükseltme girişimini kabul etmedik ve F1’in Türkiye ayağını sona erdirdik.

Parmağını oynatmayan firmaları sorgulamak gerek

Yeni dönemde neler yapılabilir, bunları konuşuruz. Olması gereken, dünyada neler yapılıyorsa, Türkiye’de de bunun gerçekleştirilmesidir. Diğer ülkelerde organizasyon büyük sponsorluk rakamları ödenerek gerçekleştiriliyor.

Sponsorlara baksınlar



Benim spor medyasından ve otomobil sporları takipçilerinden isteğim şu; Singapur, Milano gibi büyük organizasyonların sponsorlarına baksınlar. O sponsor firmalar diğer ülkelerde ne yapıyorlar, Türkiye’deki firmalar ne yapıyorlar. Bu tür organizasyonlar devletin parası ile sonsuza dek sürmezler. Tamam, biz devlet olarak tesisi, alt yapıyı yapalım. Ama yılda 2-3 gün devam eden organizasyonu da sponsorlar hayata geçirsinler.



Üzerinde durmuyorum



Ben şimdilik bu firmaların isimleri üzerinde durmuyorum. Ama başka ülkelerde F 1’i organize eden, Türkiye’de ise parmağını oynatmayan firmaları da sorgulamak gerekiyor.

Bizim önerimiz şu;

Yayın ve bilet gelirleri, Ecclestone’a yani organizasyona kalsın.

İsim hakkı bedeli için Formula 1, dev firmalarla anlaşmaya varsın.

Biz de devlet tarafı olarak F 1 organizasyonuna ve otomobil sporlarına ilginin artması için maliyetini bizim karşılayacağımız dev bir bir tanıtım organize edelim.”

Bakan'dan Ecclestone'a olumlu cevap



FORMULA 1’in patronu Bernie Ecclestone, Singapur Grand Prix’in de, Yeni Spor Bakanınızı beğeniyorum. Siyasi otorite ile anlaşacağımızı umuyorum. Türkiye ve İstannbul’u kaybetmek istemiyoruz” demişti. Yanan bu yeşil ışıktan sonra Bakan Kılıç da sorunun çözümü için Ecclestone’a 3 öneride bulundu.

Singapur etabını Vettel kazandı



Formula 1’de önceki gün koşulan Singapur yarışında birinciliği Redbull’un Alman pilotu Sebastian Vettel kazandı.





Bütün yetki FOM’da





FORMULA 1’de bütün ticari hakların sahibi Formula 1 Management’tır (FOM). Yarışların yapıldığı bütün ülkelerde, reklam ve sponsorluk anlaşmaları FOM ile yapılıyor. Eğer bir yerel firma Formula 1 yarışına sponsor olmak ya da reklam vermek istiyorsa FOM ile temasa geçmek zorunda. Formula 1 yönetiminin reklam işlerini ise, (pist kenarlarındaki, virajlardaki, yere yapılan reklamlar ve badok kulübünün işletmesi) İsviçreli Allsport Management şirket yapmakta. Bu arada yarış öncesi yapılan kontrat gereği yerel pist yönetimine de bir miktar pay verilmekte.



Son yarışa DHL sponsor oldu





Dünya’nın en büyük organizasyonlarından biri olan Formula 1’de 19 yarışa ismini veren sponsorlar ve yarışların resmi adları şöyle:

Avustralya (Melbourne/25-27 Mart): Qantas Havayolları (Yerel hava yolu şirketi), Malezya (Kuala Lumpur/8-10 Nisan): Petronas (Yerel petrol şirketi), Çin (Şangay/15-17 Nisan): UBS (İsviçreli küresel finans firması), İspanya (Barcelona/20-22 Mayıs): Santander (İspanyol küresel bankası), Manaco (Monte Carlo/26-29 Mayıs), Kanada (Montreal/ 10-12 Haziran), Avrupa (Valencia/24-26 Haziran), İngiltere (Silverstone/8-10 Temmuz): Santander (İspanyol küresel bankası), Almanya (Nürburgring/22-24 Temmuz): Santander (İspanyol küresel bankası), Macaristan (Budapeşte/29-31 Temmuz): ENI (İtalyan petrol firması)



Belçika (Spa-Francorchamps/26-28 Ağustos): Spa-Francorchamps (Amerikan Petrol firması), İtalya (Monza/9-11 Eylül): Santander (İspanyol küresel bankası), Sinagapur (23-25 Eylül): Singtel (Singapur telekom), Japonya (Suzuka/7-9 Ekim), Kore (Yeongam/14-16 Ekim), Hindistan (Yeni Delhi/28-30 Ekim) Airtel (Hindistan telekom), Abu Dhabi (Yas Marina/11-13 Kasım): Etihad Havayolları (Yerel hava yolu), Brezilya (Sao Paulo/25-27 Kasım): Petrobras (Brezilyalı petrol firması). Bu arada ülkemizde yapılan yarışa ise uluslararası kargo şirketi olan DHL sponsor olmuştu.

İşte formula sponsonları

İtalya GP

· Santander

· Pirelli

· DHL

· Allianz

· Vodafone

· UBS

· Agip

· Eni

· LG

Singapur GP

· LG

· Singtel

· Pirelli

· Johnnie Walker

· UBS

Türkiye GP

· LG

· DHL

· Allianz

· Pirelli

· UBS

· Panasonic

· Vodafone