İşte Türkiye'nin 'cep' alışkanlıkları

3G ilkbahara hazır

Cepte genişbant yaygınlaşıyor

Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneğinin (MOBİSAD) yaptırdığı ankette, Türkiye'de cep telefonunu ortalama değiştirme süresinin 18-20 aydan, 24-26 aya çıktığı, azalan satışların, 3G'nin (üçüncü nesil mobil hizmetler) devreye girmesiyle yükselmesinin beklendiği belirtildi.MOBİSAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Uğur Çetindağ, cep telefonu sektörünün çok dinamik olduğunu, cep telefonu satışları ve kullanıcıların model değiştirme hızının dönem dönem farklı sebeplerle değişebildiğini kaydetti.Çetindağ, cep telefonlarının tamamı ithal ve fiyatı dövize bağlı olduğu için dövizdeki hareketlerin alımları etkilediğini, ayrıca cihazlardaki yeni özelliklerin, yeni fonksiyonların uygulandığı yeni modellerin, operatörlerin yeni ürün ve hizmetlerinin, üreticiler arasındaki rekabetle sürekli gerileyen fiyatların ve tüketim alışkanlıklarının ortalama kullanım süresinde değişiklikler ve dalgalanmalar yarattığını belirtti.Türkiye'de cep telefonu değiştirme hızının, yaptırdıkları ankete göre 18-20 aydan, 24-26 aya çıktığını ifade eden Çetindağ, şöyle devam etti: "2007 yılında satılan cihaz sayısı yaklaşık 12 milyon adetti. Bu yıl 10 milyon adeti yakalamada zorlanacağız. Yani satışlarda genelde bir düşüş yaşamaktayız."Cihaz değiştirme hızının, sadece yeni cihaz satışlarına endekslenmesi gerektiğini ifade eden Çetindağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her yıl yaklaşık 6 milyon adet cihaz ikinci elde alınıp satılmakta, yaklaşık 500 bin adet cihaz ise yolcu beraberinde yurt dışından getirilmekte. Bu rakamları da değiştirme, yenileme süresinin hesaplanmasında dikkate almalıyız. Sonuçta GSM abone sayısının arttığı bu süreçte satışlarımızın düşüşü, ortalama kullanım süresinin uzadığı sonucunu ortaya koymakta."Bu yıl satışlarda yaşanan azalmanın en önemli nedeninin, siyasi ve ekonomik krizler ve bunun yarattığı ekonomik durgunluk olduğuna işaret eden Çetindağ, "Özellikle mart ayından itibaren satışlarımızda çok sert bir düşüş yaşadık. Belirsizliklerin aşılması üzerine satışlarımız ağustos ayından itibaren tekrar toparlanmaya başladı" dedi.Cep telefonu teknolojisinin sürekli geliştiğini, son zamanlarda yeni özelliklere sahip cihazların piyasaya sürüldüğünü belirten Çetindağ, "Özellikle 3G'yi destekleyen cihazlar, 2009'un başında gerçekleştirilmesi beklenen 3G lisans ihalesi ve bu teknoloji ile hizmet verilmeye başlanması ile önem kazanacak. Bu gelişme, yeni bir değiştirme dönemini başlatacak ve satışlar önemli ölçüde artacak" diye konuştu.