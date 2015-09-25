İşte Türkiye'nin 2060 yılındaki nüfusu

Türkiye'nin nüfusu 2040 yılında, neredeyse Hollanda'nın nüfusuna denk gelen 16,9 milyon kişi artarak 92 milyona ulaşacak. Nüfus 2060 yılında ise artış hızındaki yavaşlamayla 95,3 milyonu bulacak.



Eurostat projeksiyonlarından derlenen bilgilere göre, 2013 yılında 7 milyar 124,7 milyon kişi olan dünya nüfusu 2040 yılına kadar yüzde 26,9 oranında artış göstererek, 9 milyar 38,7 milyona çıkacak. Dünya nüfusu 2060 yılında ise neredeyse 10 milyara (9 milyar 957,4) varacak. 28 AB ülkesinin nüfusu ise sadece yüzde 3,5 artışla 506 milyondan 2040 yılında 523,5'e çıkacak. Söz konusu ülkelerin nüfusu 2060 yılında da aynı kalacak.



G-20 ülkeleri arasında en hızlı nüfus artışı Avustralya ve Suudi Arabistan'da görülecek.



Buna göre, Avusturalya'nın 2013 yılında 23,1 milyon kişi olan nüfusu yüzde 34,11 artışla 2040'ta 31 milyona, 2060 yılında ise 36,1 milyona ulaşacak. Suudi Arabistan'ın aynı dönemde nüfusu yüzde 32,6 artışla 38,2 milyona çıkacak ve 2060'ta artış hızı devam ederek 41,3 milyonu bulacak.



Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin 2013 yılında 316,1 milyon olarak belirlenen nüfusu yüzde 21,2 yükselişle 2040'ta 383,2 milyon olacak. ABD'nin nüfusu 2060 yılında ise 417,8 milyon kişiye çıkacak. Endonezya'nın nüfusu da 2040 yılında 311,3 milyon, 2060 yılında 325,6 milyon olacak.



Projeksiyonlara göre 2013 yılında 74,9 milyon olan Türkiye'nin nüfusu 2040 yılında 22,5 artışla 91,8 milyona ulaşacak. 2060 yılında ise 2040'a kıyasla nüfus artışı yüzde 3,8'de kalacak ve 95,3 milyon olacak. TÜİK verileriyle Türkiye nüfusu, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 77 milyon 695 bin 904 kişi olarak belirlenmişti.



Hindistan nüfusu Çin'i geçecek



Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in nüfusu ise 2013'e kıyasla yüzde 5,7 artışla 2040 yılında 1 milyar 435,5 milyon kişi olacak. Daha sonra nüfusu düşüş trendine girecek Çin'in kişi sayısı 2060 yılında ise 1 milyar 313,3 milyona gerileyecek.



Diğer taraftan 1 milyar 252,1 milyon olan Hindistan'ın nüfusu, 2020 yılında yüzde 25 artışla 1 milyar 565,5 milyon olacak. Bu şekilde Hindistan'ın nüfusu 25 yıl içinde Çin'i geçmiş olacak. Projeksiyonlara göre, Hindistan'ın nüfusu 2060'ta 1 milyar 643,5 milyon ile yine birinci sırada kalmaya devam edecek.



Japonya ve Rusya'nın nüfusu azalacak



Öte yandan diğer ülkelerin aksine Japonya'nın ve Rusya'nın nüfusu gelecek dönemde azalacak. Japonya'nın 2013 yılında 127,3 milyon olan nüfusu 2040 yılında yüzde 10,1 düşüşle 114,5 milyona gerileyecek. Japonya nüfusunda düşüş devam ederek 2060 yılında 102,5 milyon olacak. Rusya'da 2040 yılında nüfus 143,5 milyondan 127 milyona, 2060 yılında da 115 milyona düşecek.