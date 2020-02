İşte Trump'ın 2018'de olay yaratan tweetleri

Göreve geldiği günden bu yana yaptığı Twitter paylaşımlarıyla gündem belirleyen ve geleneksel medya yerine sosyal medya odaklı bir iletişim politikası izleyen ABD Başkanı Donald Trump, 2018'i de Twitter'da geçirdi.

Habertürk'ten Barış Kaygusuz'un haberine göre, 56.5 milyon takipçisiyle Twitter'ın en çok takip edilen hesaplarından birine sahip olan ABD Başkanı, yıl boyunca iç siyasetten küresel sorunlara kadar birçok konuda tweet attı.

Rex Tillerson'dan Rahip Brunson'a, Kim Jong Un'dan LeBron James'e kadar uzanan geniş bir yelpazeyi tweetlerine konu eden Trump, ABD medyasını da sıklıkla 'yalan haber' yapmakla suçladı.

Trump'ın 2018'de attığı tweetlerde 226 kez 'Demokratlar', 153 kez 'Yalan haber' ve 117 kez de Rusya soruşturmasını tanımlamak için kullandığı 'Cadı Avı' sözleri geçti.

İşte elinde akıllı telefonuyla ülkesini yöneten ABD Başkanı'nın 2018'de attığı dünya gündemi sarsan tweetleri:

Dünya 2018'e Kore yarımadasında cereyan eden gerginlikle girmiş, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un karşılıklı tehditlerle tansiyonu arttırmıştı.

3 Ocak 2018 günü Trump, attığı tweetle Kim Jong Un'un 'Nükler düğme daima masamın üzerinde' açıklamasını eleştirdi ve el yükseltti:

"Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, 'Nükleer düğme daima masamın üzerinde' dedi. Onun tükenmiş ve gıda kıtlığı yaşayan rejiminden birileri benim de nükleer düğmeye sahip olduğum konusunda onu bilgilendirebilir mi? Ama benimki daha büyük ve daha güçlü ve benim düğmem çalışıyor!"

Neyse ki, iki lider aradan geçen 12 ayda Singapur'da el sıkışarak tansiyonu düşürdü ve nükleer düğmelere ihtiyaç kalmadı. Hatta, Trump'ın iddiasına göre kendisine Kim Jong Un tarafından yazılmış 'aşk mektupları' bile geldi.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!