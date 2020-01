Teoman evlendi

Ünlü rock’çı Teoman yeni yıla girerken hayranlarına sürpriz yaptı ve 4 yıldır birlikte olduğu fotoğrafçı Ayşe Kaya ile dünya evine girdi. Nikah töreni Les Ottomans Hotel’deydi. Nikaha 40 kişi katıldı.

Göksel ve İzzet Öz’ün de katıldığı nikah töreni 3 saat sürdü. Teoman yeniden sahneye çıkacağı için çiftin balayına gitmeyeceği belirtildi. Çift, Nişantaşı’nda oturacak. Teoman’ın şahitliğini menajeri Funda Sanlıman ve yakın arkadaşı Murat Pazarbaşı yaparken, Ayşe Kaya’nın ise Ayşe Tiryaki yaptı.

Taze gelin, Teoman gibi Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunu. Ayşe Kaya, liseyi ise Notre Dame de Sion Lisesi’nde okudu. New York’taki School of Visual Arts ve International Center of Photography’de hikaye konusunda eğitim alan Kaya, Türkiye’ye dönüşünün ardından düğün ve doğum fotoğrafçılığı yapmaya başladı.