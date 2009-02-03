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İşte Tarık Akan'ın kızı

Tarık Akan, sömestr tatilini geçirmek için gittiği Uludağ'da ikiz çocukları Özgür ile Özlem'in doğum gününü kutladı.

03 Şubat 2009 02:00

Türk Sineması'nın ünlü sanatçısı Tarık Akan, sömestr tatilini geçirmek için gittiği Uludağ'da ikiz çocukları Özgür ile Özlem'in doğum gününü kutladı.

"Çocuklarım benim dünyam" diyen Tarık Akan, ikiz çocukları Özgür ile Özlem'in doğum gününü Uludağ'da kutladı. Akan, "Üç evladım var. İkiz olan Özgür ile Özlem'in bugün doğum günleri. İlkokuldan beri doğum günlerini Uludağ'da kutlarız. Bu yıl da bu geleneği bozmadık, ikisi de bugün 22 yaşına bastılar. Abileri Barış, Amerika'da okuduğu için bu mutlu günümüze telefon ile katıldı" dedi.

Çocuklarıyla her zaman gurur duyduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Kızım Özlem, İTÜ'de işletme okuyor, oğlum ise Boğaziçi Üniversitesi'nde. Biz mutlu bir aile olduğumuz gibi özel günlerimizi de yine aynı mutluluk içerisinde kutluyoruz" dedi. Tarık Akan, doğum günü kutlamasının ardından çocuklarıyla kayak keyfi de yaptı.

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