İşte 'Tam Gün'ün tam ayrıntısı...

T24 - Doktorların tepki gösterdiği “Tam Gün Yasa Tasarısı”nın kısa sürede Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Peki tasarı ne getiriyor?

Hükümetin Mayıs ayında Meclis’e sunduğu "Tam Gün Yasa Tasarısı", yaz başında komisyondan geçmişti.

Altı aydır Genel Kurul’a gelmeyi bekleyen tasarının önümüzdeki haftalarda görüşülerek yasalaşması bekleniyor.

Tasarının ana hatları neler? Mevcut uygulamadan farkı ne olacak? İşte ayrıntılar...

Şu anki uygulamada, hekimler hem kamu hastanesinde hem özel hastanede hem de muayanehanelerinde aynı anda çalışabiliyorlar. Bu uygulamanın hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilediğini düşünen bakanlık, hekimlerin bir tercih yapmalarını isteyecek ve sadece bir kurumda çalışmalarına izin verecek.



Üniversite hastaneleri ve kamu sağlık kuruluşlarında görevli sağlık personeli kısmi zamanlı veya belirli vakalar için karşılıklı olarak görevlendirilebilecek. Yaptıkları iş karşılığı döner sermayeden ödeme yapılacak.



Tasarıda günlük çalışma süresi 8 saat olarak planlanıyor. Gelirini artırmak isteyen hekim, mesai dışı çalışarak daha fazla kazanabilecek. Fazla mesai yapan personele aylık ek ödeme yapılacak.



Tasarıya göre, üniversitelerin tıp fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları da tam gün çalışacak. Öğretim elemanları, resmi veya özel kurumlarda çalışamayacak. Yarı zamanlı çalışan öğretim üyeleri ise 1 yıl içerisinde talepte bulunursa devamlı statüye geçecek. Talepte bulunmayanlar istifa etmiş sayılacak.



Doktorlara, mesleki hataları için "mali sorumluluk sigortası" yaptırma zorunluluğu getirilecek. Böylece hekimlerin riskli vakalara müdahaleden kaçınmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

Mevcut uygulamada, nöbet ücreti sadece 25'den fazla yatağı bulunan kurumlarındaki çalışan sağlık personeline ödenebiliyor, nöbete kalan sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki personele ise nöbet ücreti ödenmiyordu.



Yeni kanun ile mesai saatleri dışında tüm yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan bütün personele nöbet ücreti ödenecek.

Son 10 yılda görevinden ayrılan hekimler, altı ay içerisinde isterlerse açıktan atanabilecek.



TSK doktorlarına ek ödeme verilemediğinden, askeri hâkim ve savcılar emsal alınarak sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesi sağlanacak.



“Yarı zamanlı" doktorların serbest çalışmasının, kamu ve üniversite hastaneleri doktorlarının muayenehane açmasının veya özel hastanelerde çalışmasının yasaklanmasına da tepki gösteriliyor.

Öte yandan Sağlık-Sen'in kasım ayında yaptığı kamuoyu araştırmasına göre hekimlerin yüzde 61'i bu uygulamanın sağlık sistemi için iyi bir uygulama olacağını düşünüyor.