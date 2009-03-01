İşte sürücülere ekonomik sürüş tavsiyeleri

Motorlu araç sürücülerinin vites geçişlerini optimize etmeleri, yumuşak sürüş tarzını benimsemeleri, hızlanmalarını kontrol altında tutmaları, rampa çıkış ve inişlerde kontrollü olmaları ve motoru bilinçli kullanmaları halinde hem yakıt tüketimini hem de çevreye olumsuz etkileri azaltabilecekleri bildirildi.



Renault'un üç aylık periyotlarla yayımlanan "Performans" dergisinden derlediği bilgilere göre, müşterilere yakıt tasarrufunun yanı sıra "çevreci" araç kullanımı sağlayan pratik tavsiyelerin başında "vites geçişlerinin optimize edilmesi" geliyor.



Motor devri yaklaşık 1000 d/dk devire düştüğünde birinci vitese geçilmesi önerilirken, dizel araçlarda yaklaşık 2000 d/dk devirde, benzinli araçlarda ise 2400 d/dk devirde vites yükseltilmesi tavsiye ediliyor. 50 km/h hızda 4. veya 5. vitese çıkılmasının uygun olacağı belirtiliyor.



"Yumuşak bir sürüş tarzının tercih edilmesi" de yakıt tasarrufu sağlayan önemli kalemler arasında değerlendiriliyor. Zamanında sabit seyir hızına çıkılması ve o hızda kalınması tavsiye edilirken, "Mümkün olduğunca motor frenini kullanın ve fren pedalıyla mümkün olduğu kadar az fren yapın. Yani 50 km/h hızda 5. vitesteyken, trafik ışıklarına 100 metre kala ayağınızı gaz pedalından çekin" deniliyor.



Araçların kullanımına ilişkin diğer pratik tavsiyeler:



"Hızlanmaların kontrol altında tutun: 60 km/h'ye kadar 5. vitese mümkün olan en kısa sürede geçmek için olabildiğince süratli şekilde hızlanmayı tercih edin. 60 km/h üzerinde hızlanmalarınız daha yumuşak olsun. Yani 5. vitese kadar mümkün olduğu kadar hızlı şekilde vites değiştirin.



Rampa çıkış ve inişlerinde kontrollü olun: İnişte hızınızı sabit tutun. Çıkışta trafiği aksatmadan hızı düşürün ve mümkünse 40 km/h'nin üzerinde kalmaya çalışın. Yani, inişlerden yararlanmak için daha hızlı gitmek yerine ayağınızı gaz pedalından çekmeyi tercih edin.



Motorunuzu bilinçli şekilde kullanın: Bir dakikadan fazla kalacaksanız, motoru stop ettirin. Kışın bile yola çıkmadan önce motorun ısınmasını beklemeyin. Yani, marşa bastıktan sonra hemen yola koyulun."



Aracın bakımı



"Aracın kullanımının optimize edilmesi" için yapılması gerekenler ise şöyle sıralanıyor:



"Her ay lastiklerinizin basıncını kontrol ettirin. Klima kullanmak gerekiyorsa, dış ve iç sıcaklıklar arasında çok büyük fark olmamasına dikkat edin. Aracınızda gereksiz yük bırakmayın. Tavan portbagajını ve tavan barlarını kullanmadığınızda yerlerinden çıkarın. Yani aracın doğru kullanımı ve bakımlı olmasının, çevreci sürüş bilinci kadar önemli olduğunu unutmayın."

