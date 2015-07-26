İşte Suruç bombacısının Amara Kültür Merkezine giriş görüntüleri

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi'nde, kendisiyle birlikte 32 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısını gerçekleştiren Abdurrahman Alagöz’ün, Amara Kültür Merkezi'ne girdiği anlar, MOBESE kameralarına yansıdı. Üzerindeki patlayıcıları gizlemek için beyaz bol gömlek giyen Alagöz'ün rahat tavırlarıyla yürüyerek Amara Kültür Merkezi'ne girdiği ortaya çıktı.

Yurdun değişik illerinde sosyal medya üzerinde örgütlenerek Kobani’nin yeni inşası için toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinden oluşan yaklaşık 300 kişilik grup, ramazan bayramı'nın son gününde Suruç İlçesi'ne gelmiş aynı gün Cumhuriyet Meydanı'nda, HDP Eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın da katıldığı YPG'nin 19 Temmuz 2012'de Kobani'deki kontrolü ele geçirmesinin 3'üncü yıldönümü etkinliklerine katılmıştı.

DHA'nın haberine göre, kutlamaların ardından Suruç Belediyesi'ne ait Amara Kültür Merkezi'nde bir gece konaklayan SGDF'li gençler, sabah saatlerinde birlikte kahvaltı yapıp Kobani'ye gitmeden önce basın açıklaması yaptıkları sırada IŞİD militanı Alagöz tarafından intihar saldırısı düzenlenmişti.

Rahatlıkla girmiş

'Canlı bomba' Alagöz'ün, kendisiyle birlikte 32 kişinin yaşamını yitirdiği eylemi gerçekleştirmek için Amara Kültür Merkezi'ne girdiği anlar, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vücuduna bağladığı demir bilyelerle desteklenen TNT kalıplarını gizlemek için beyaz gömlek giydiği görülen Alagöz'ün, rahat tavırlarla kaldırımdan yürüyerek Amara Kültür Merkezi önüne geldiği ve bir süre çevreyi gözledikten sonra içeriye girip intihar saldırısını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. MOBESE'den alınan fotoğraflarda, aslında zayıf bir yapıya sahip olan Alagöz'ün, üzerindeki patlayıcılarla şişkin göründüğü dikkat çekti.

MOBESE görüntüleri şöyle: