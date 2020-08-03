İşte Süper Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 25 Milyon TL ödüllü Süper Loto çekilişi sona erdi. Süper Loto'da kazanan numaralar 9, 16, 18, 44, 47 ve 51 oldu.

Yenilenen Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto oyunlarında yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Dün akşamki Süper Loto çekilişiyle birlikte 6, 5, 4 ve 3 bilenlerin yanı sıra 2 numarayı da doğru tahmin edenlere ödeme yapılacak.

Süper Loto çekilişleri pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’da gerçekleştirilecek.

Şans oyunlarını yakından takip edenler ‘Sayısal Loto’, ‘Süper Loto’ ve ‘Kazı Kazan’ oyunlarına yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online adresinden ve bayilerden rahatlıkla ulaşabilecek.